Ослабнет ли теңге в 2027 году? ЕАБР дал прогноз по экономике Казахстана

В 2027 году экономика Казахстана, по прогнозу Евразийского банка развития, вырастет на 5,5%. Рост поддержат расширение производства в обрабатывающей промышленности и инфраструктурные проекты. А вот снижение цен на нефть и спрос на импорт могут давить на теңге.

Об этом представители ЕАБР рассказали, отвечая на вопрос корреспондента BAQ.KZ.

Что поддержит рост экономики

По прогнозу ЕАБР, в 2027 году вклад в рост экономики внесут новые производственные мощности в обрабатывающей промышленности.

За первые восемь месяцев 2026 года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Реальный объем инвестиций в основной капитал отрасли увеличился на 39,9%.

По данным Правительства, к сентябрю 2026 года запустили 84 промышленных проекта общей стоимостью 337,4 млрд теңге. По мере того как новые предприятия выходят на проектную мощность, их вклад в отрасль будет расти.

Рост экономики поддержат и инфраструктурные проекты. Национальный инфраструктурный план до 2029 года включает 204 проекта, в том числе в энергетике и на железной дороге.

В проекте республиканского бюджета на 2027 год на финансирование реального сектора предусмотрено 3,8 трлн теңге. Это примерно на 15% больше, чем в 2026 году. Рост строительства увеличит спрос на материалы и услуги подрядчиков, а когда новые объекты сдадут в эксплуатацию, расширятся производственные и транспортные возможности.

Ставки по кредитам могут снизиться

По оценке ЕАБР, удешевление кредитов поддержит инвестиционную активность бизнеса.

В 2026 году средневзвешенная ставка по новым кредитам бизнесу в теңге снизилась с 22,7% в январе до 21,3% в августе.

Банк ожидает, что по мере замедления инфляции базовая ставка и ставки по кредитам будут постепенно снижаться. Это может позволить бизнесу нарастить инвестиции в 2027 году.

Замедление инфляции, кроме того, снизит давление на реальные доходы населения и может поддержать потребительский спрос.

В сентябре 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3%. В сентябре 2025 года она была на уровне 12,9%. Инфляция замедляется уже двенадцатый месяц подряд.

Ремонт на Тенгизе может сказаться на добыче нефти

В ЕАБР отметили, что плановый ремонт оборудования на месторождении Тенгиз в 2027 году может временно сократить добычу нефти. Это может ограничить вклад нефтяного сектора в рост ВВП.

В таком случае роль обрабатывающей промышленности, строительства и сферы услуг в поддержке роста экономики может вырасти.

Ослабнет ли теңге в 2027 году

ЕАБР прогнозирует в 2027 году постепенное и умеренное ослабление теңге. По прогнозу банка, средняя цена нефти марки Brent составит $91 за баррель в 2026 году и $80 в 2027 году.

Снижение цен на нефть может ограничить экспортную выручку и приток иностранной валюты на рынок. Это один из факторов давления на теңге.

Кроме того, высокая экономическая активность поддерживает спрос на иностранное оборудование и потребительские товары. Импортеры покупают валюту для таких платежей, и это может влиять на курс национальной валюты.

Интерес иностранных инвесторов может поддержать теңге

Одним из факторов поддержки теңге в ЕАБР назвали вложения иностранных инвесторов в казахстанские государственные облигации.

По итогам сентября 2026 года вложения нерезидентов в государственные облигации Казахстана с начала года выросли на 37,8%.

7 октября 2026 года J.P. Morgan включил государственные облигации Казахстана в список наблюдения для возможного включения в облигационный индекс развивающихся рынков. Это решение может повысить интерес иностранных инвесторов к активам в теңге и сдержать ослабление национальной валюты.

В итоге, по прогнозу ЕАБР, в 2027 году рост экономики Казахстана поддержат обрабатывающая промышленность и инфраструктурные проекты. На курс теңге могут давить цены на нефть и спрос на импорт, а иностранные инвестиции станут одним из факторов поддержки национальной валюты.

Прогноз Правительства

По прогнозу социально-экономического развития Правительства на 2027–2029 годы, среднегодовой реальный рост экономики Казахстана превысит 5%. В базовом сценарии цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Как сообщил на пленарном заседании Курултая заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин, номинальный ВВП в 2027 году достигнет 199,3 трлн теңге, а к 2029 году вырастет до 245 трлн теңге.

Рост экономики обеспечат ненефтяные отрасли, в том числе обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера услуг. В частности, среднегодовой рост сельского хозяйства прогнозируется на уровне не менее 5%, торговли 5,7%, транспорта и складирования 10,4%, информации и связи 9,2%.

Правительство ожидает и постепенного снижения инфляции. По прогнозу, в 2027 году она составит 7,5–9,5%, а в 2028–2029 годах будет в пределах 6–8%.

Напомним, исполняющий обязанности председателя Национального банка Ерулан Жамаубаев на заседании Курултая сообщил, что за январь–сентябрь ВВП страны вырос на 4,2%.