С нового года в Алматы изменится подход к обеспечению обязательного социального медицинского страхования для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил аким города Дархан Сатыбалды на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Отметим, с 1 января 2026 года за неработающих граждан, взносы в систему ОСМС уплачивают местные исполнительные органы (акиматы) за счет средств бюджета.

"Те граждане, которые попадают под категорию D и Е — это либо получатели АСП, либо лица с другими социальными проблемами — мы их полностью будем покрывать за счет местного бюджета", — сообщил аким.

По данным городских властей, на сегодняшний день в системе ОСМС застраховано более 400 тысяч человек. При этом около 160 тысяч из них фактически проживают в Алматы, но зарегистрированы в других регионах страны.