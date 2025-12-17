ОСМС в Алматы: кого будут страховать за счёт местного бюджета с нового года
Аким разъяснил, как решат вопрос с незастрахованными по ОСМС.
С нового года в Алматы изменится подход к обеспечению обязательного социального медицинского страхования для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил аким города Дархан Сатыбалды на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.
Отметим, с 1 января 2026 года за неработающих граждан, взносы в систему ОСМС уплачивают местные исполнительные органы (акиматы) за счет средств бюджета.
"Те граждане, которые попадают под категорию D и Е — это либо получатели АСП, либо лица с другими социальными проблемами — мы их полностью будем покрывать за счет местного бюджета", — сообщил аким.
По данным городских властей, на сегодняшний день в системе ОСМС застраховано более 400 тысяч человек. При этом около 160 тысяч из них фактически проживают в Алматы, но зарегистрированы в других регионах страны.
"Из этих 400 тысяч 160 тысяч — это лица, которые проживают в городе, но относятся к другим регионам. Мы их полностью будем исключать. Они должны получать страховую медицину по месту прописки и постоянного проживания", — уточнили на брифинге.
