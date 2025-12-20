Согласно принятому закону, уплата взносов по системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для граждан, находящихся в кризисной и экстренной ситуации, возложена на местные исполнительные органы, передаёт BAQ.KZ.

Взносы будут начисляться на основании факта обращения человека за медицинской помощью, что обеспечит доступ к необходимым медицинским услугам.

Благодаря этим мерам в 2026 году ОСМС охватит примерно на 1 млн человек больше. Для получения медицинской помощи необходимо зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства.

Проверить статус в системе ОСМС можно:

на сайте Социального медицинского страхового фонда — msqory.kz;

через Telegram-бот SaqtandyryBot;

в мобильных приложениях: Qoldau 24/7, Damumed, а также в приложениях банков: Kaspi, Halyk, ЦКБ, Freedom, Bereke, Home CREDIT, Еуразийский банк, ForteBank.