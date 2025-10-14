  • 14 Октября, 11:41

Основные расходы бюджета направлены на социальную сферу и поддержку регионов

Сегодня, 10:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
78
Фото: BAQ.KZ

По данным Министерства финансов, расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 93%, местных – на 97%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Основные направления расходов:

  • социальный блок – 6,5 трлн тенге;

  • поддержка регионов – 5,6 трлн тенге;

  • реальный сектор – 1,2 трлн тенге.

"Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны", – отметил Мади Такиев на заседании правительства.

Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на сумму 9 трлн тенге.

Отдельно министр подчеркнул значение средств, возвращенных в специальный государственный фонд, за счет которых профинансированы 443 проекта на сумму 392 млрд тенге.

В их числе:

  • водоснабжение – 248 проектов (193 млрд тенге), в том числе 196 объектов в сельской местности;

  • здравоохранение – 177 проектов (129 млрд тенге), включая строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске и многопрофильной больницы в Риддере;

  • спорт – 4 проекта (33,1 млрд тенге).

Самое читаемое

Наверх