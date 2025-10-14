Основные расходы бюджета направлены на социальную сферу и поддержку регионов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По данным Министерства финансов, расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 93%, местных – на 97%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Основные направления расходов:
-
социальный блок – 6,5 трлн тенге;
-
поддержка регионов – 5,6 трлн тенге;
-
реальный сектор – 1,2 трлн тенге.
"Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны", – отметил Мади Такиев на заседании правительства.
Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на сумму 9 трлн тенге.
Отдельно министр подчеркнул значение средств, возвращенных в специальный государственный фонд, за счет которых профинансированы 443 проекта на сумму 392 млрд тенге.
В их числе:
-
водоснабжение – 248 проектов (193 млрд тенге), в том числе 196 объектов в сельской местности;
-
здравоохранение – 177 проектов (129 млрд тенге), включая строительство центра гематологии в Усть-Каменогорске и многопрофильной больницы в Риддере;
-
спорт – 4 проекта (33,1 млрд тенге).
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин