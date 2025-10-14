По данным Министерства финансов, расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 93%, местных – на 97%, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Основные направления расходов:

социальный блок – 6,5 трлн тенге;

поддержка регионов – 5,6 трлн тенге;

реальный сектор – 1,2 трлн тенге.

"Стоит отметить, что на поддержку регионов уже направлено 74% от годового плана, что способствует сбалансированному социально-экономическому развитию страны", – отметил Мади Такиев на заседании правительства.

Местные бюджеты обеспечили приоритетное финансирование социальной сферы и базовых услуг на сумму 9 трлн тенге.

Отдельно министр подчеркнул значение средств, возвращенных в специальный государственный фонд, за счет которых профинансированы 443 проекта на сумму 392 млрд тенге.

В их числе: