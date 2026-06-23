"Осознают только, когда бьет по карману": глава МВД ответил на критику о "штрафстане"
Он заявил, что штрафы применяются к нарушителям и являются инструментом поддержания порядка и безопасности в обществе.
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Глава МВД Ержан Саденов высказался о тех, кто называет нашу страну "штрафстаном". В интервью Polisia.kz он отметил, что штрафы являются не наказанием за законопослушное поведение, а инструментом поддержания порядка.
По его словам, некоторые граждане понимают, что такое "плохо", только когда их бьют по карману.
"В любой практике наказания главная цель – создать условия для правопорядка и безопасности граждан", – сказал он.
Министр заявил, что штраф выписывается не за законопослушное поведение. Его получает тот, кто сознательно нарушает правила. Его ошибки должны стать уроком для других.
"Уже с детства каждый должен понимать, что это не присуще законопослушному человеку. Недопустимо, чтобы дети, как, к примеру, в области Улытау, демонстративно громили сиденья на стадионе или, как в Астане, жгли парки. Другой случай – пример даже для взрослых: в Атырауской области совсем маленький мальчик собирал мусор после взрослых. Вот оно, поколение малышей, которое уже понимает ценность порядка. И вообще, когда человек живёт по закону, он свободен, ему не нужно бояться и оправдываться. Не зря же говорят: если не знаешь, как поступить, поступай по закону", – добавил Ержан Саденов.
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