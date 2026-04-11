В МВД состоялось заседание Коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первый квартал 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Ключевым ориентиром работы определен принцип "Закон и Порядок", закрепленный на конституционном уровне. Министр внутренних дел Ержан Саденов подчеркнул, что, как отмечено Главой государства, идеология Закона и Порядка должна стать незыблемой основой во всех сферах жизнедеятельности, что требует последовательного укрепления правосознания и неукоснительного соблюдения закона.

За указанный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности снизился на 9% или меньше на 2150 преступлений. Снижение отмечено по всем основным категориям преступлений, включая корыстно-насильственные, имущественные, а также правонарушения против личности и др. Сократилось число преступлений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту. При этом повышена раскрываемость по всем категориям преступлений. Достигнуто снижение интернет-мошенничеств. Выросла раскрываемость данного вида преступления.

Сократилось число афер, связанных со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фиктивными интернет-ресурсами. Пресечено более 3,6 млн административных правонарушений, что позволило предупредить их перерастание в тяжкие преступления. В рамках принципа "Таза Қазақстан" выявлено свыше 722 тыс. правонарушений, ликвидировано более 3 тыс. несанкционированных свалок.

В сфере дорожной безопасности пресечено более 3 млн нарушений ПДД, что способствовало снижению числа погибших и травмированных в ДТП. Глава ведомства поручил усилить системную профилактическую работу с вовлечением всех государственных органов и общества. Отмечена необходимость дальнейшего развития цифровых инструментов, включая внедрение элементов искусственного интеллекта по всем направлениям деятельности. Отдельно поставлена задача по усилению раскрытия преступлений, включая совершенные в прошлых годах, а также повышению качества досудебного расследования с обеспечением возмещения ущерба потерпевшим.

Особый акцент сделан на защите прав и законных интересов граждан, исключении волокиты при расследовании уголовных дел, обеспечении оперативного реагирования на все жалобы и обращения населения. Поручено усилить противодействие скотокрадству, поскольку для жителей сельской местности это напрямую связано с сохранением их основного хозяйства и источника дохода. Министр также потребовал усиления работы по развитию миграционного контроля, уголовно-исполнительной системы, ведомственного образования и укреплению потенциала Национальной гвардии.