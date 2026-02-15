Остановка LRT загорелась в Астане

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Астане произошло возгорание в остановочном павильоне на улице Нурмагамбетова в районе Сарайшык, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщение о задымлении поступило на линию 112. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что дым идет из подвального помещения строящейся остановки общественного транспорта.

Загорелись электрические кабели в электрощитовой и строительный мусор. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

«Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня на соседние помещения», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. 

