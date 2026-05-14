Оставленный утюг вызвал задымление в общежитии в СКО

В общежитии Северо-Казахстанской области едва не произошел серьезный пожар, передает BAQ.kz.

Причиной задымления стал обычный оставленный без присмотра утюг.

По данным спасателей, хозяин комнаты ушел, оставив включенный электроприбор и закрыв дверь. Через некоторое время жильцы заметили дым и вызвали экстренные службы.

Первыми на место прибыли сотрудники МЧС на автомобиле быстрого реагирования. Они оперативно вскрыли дверь, отключили электричество и не дали огню распространиться.

Вскоре пожар был полностью локализован и ликвидирован на небольшой площади силами основных подразделений.

Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось избежать крупного пожара и защитить другие комнаты общежития.

Пострадавших нет.