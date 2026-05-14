Оставленный утюг вызвал задымление в общежитии в СКО
Сегодня 2026, 21:14
Фото: МЧС РК
В общежитии Северо-Казахстанской области едва не произошел серьезный пожар, передает BAQ.kz.
Причиной задымления стал обычный оставленный без присмотра утюг.
По данным спасателей, хозяин комнаты ушел, оставив включенный электроприбор и закрыв дверь. Через некоторое время жильцы заметили дым и вызвали экстренные службы.
Первыми на место прибыли сотрудники МЧС на автомобиле быстрого реагирования. Они оперативно вскрыли дверь, отключили электричество и не дали огню распространиться.
Вскоре пожар был полностью локализован и ликвидирован на небольшой площади силами основных подразделений.
Благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось избежать крупного пожара и защитить другие комнаты общежития.
Пострадавших нет.
