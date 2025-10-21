Прокуратура Акмолинской области запустила мобильное приложение, предназначенное для дистанционного контроля осужденных, состоящих на пробационном учете, передает BAQ.KZ.
Совместный программный продукт, разработанный прокуратурой района и акиматом, позволяет автоматизировать процессы мониторинга, анализа и отчетности, обеспечивая прозрачность исполнения наказаний.
Основные возможности приложения:
– дистанционный контроль местонахождения и соблюдения установленных ограничений;
– оперативная фотофиксация личности и факта нахождения в нужной зоне;
– автоматизированные уведомления и напоминания о проверках;
– хранение доказательной базы — фото, координат и отметок времени;
– формирование отчетов для служебного пользования.
Как отметили в прокуратуре, новая система станет беззатратной альтернативой электронным браслетам, что позволит отказаться от маркировки осужденных и повысить эффективность пробационного надзора.
Кроме того, приложение рассчитано на круглосуточную работу и может быть масштабировано до областного и республиканского уровня.
Разработчики подчеркивают, что внедрение цифровых инструментов в сферу пробации позволит оптимизировать контроль, снизить нагрузку на сотрудников и минимизировать человеческий фактор.