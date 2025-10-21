Прокуратура Акмолинской области запустила мобильное приложение, предназначенное для дистанционного контроля осужденных, состоящих на пробационном учете, передает BAQ.KZ.

Совместный программный продукт, разработанный прокуратурой района и акиматом, позволяет автоматизировать процессы мониторинга, анализа и отчетности, обеспечивая прозрачность исполнения наказаний.

Основные возможности приложения:

– дистанционный контроль местонахождения и соблюдения установленных ограничений;

– оперативная фотофиксация личности и факта нахождения в нужной зоне;

– автоматизированные уведомления и напоминания о проверках;

– хранение доказательной базы — фото, координат и отметок времени;

– формирование отчетов для служебного пользования.

Как отметили в прокуратуре, новая система станет беззатратной альтернативой электронным браслетам, что позволит отказаться от маркировки осужденных и повысить эффективность пробационного надзора.

Кроме того, приложение рассчитано на круглосуточную работу и может быть масштабировано до областного и республиканского уровня.

Разработчики подчеркивают, что внедрение цифровых инструментов в сферу пробации позволит оптимизировать контроль, снизить нагрузку на сотрудников и минимизировать человеческий фактор.