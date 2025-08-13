Генеральная прокуратура РК сообщила об экстрадиции из России гражданина Казахстана, осужденного за сбыт наркотиков в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

В 2014 году мужчина в составе группы перевозил 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша для дальнейшего сбыта. Его задержали сотрудники полиции в Павлодаре. В 2015 году суд оправдал обвиняемого, однако по протесту прокурора приговор был отменен, и ему назначили 10,5 лет лишения свободы.

Осужденный скрылся, чтобы избежать наказания, и более шести лет находился в международном розыске. В декабре 2024 года его задержали в Московской области, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину.

Сейчас он помещен в следственный изолятор и должен отбыть назначенное наказание.