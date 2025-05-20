Верховный суд Казахстана рассмотрел уголовное дело в отношении К., осуждённого ранее на 10 лет лишения свободы по обвинению в половом сношении с несовершеннолетней и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По результатам кассационного рассмотрения приговор частично изменён, передает BAQ.KZ.

По первоначальному приговору К. был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 122 ч. 3 УК (половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет) и ст. 106 ч. 1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако после рассмотрения дела кассационной инстанцией эпизод, касающийся причинения вреда здоровью, был отменён и направлен на новое судебное разбирательство.

Как установила судебная коллегия, выводы суда первой инстанции о виновности К. в избиении потерпевшего А. не основаны на всестороннем и объективном исследовании доказательств.

В частности, показания свидетеля Т., ставшего ключевым, были противоречивыми и менялись в ходе следствия и суда. По одной из версий, потерпевший сам упал, ударившись головой о батарею. По другой — был избит К. после того, как Т. позвала на помощь.

Также выяснилось, что эксперт по характеру травм не был допрошен, а само заключение не даёт чёткого ответа, откуда взялись повреждения — от падения или от удара.

Кроме того, ряд свидетелей, в том числе С., дававших важные показания, не были допрошены в суде, а версия обвинения базировалась на неполных или спорных сведениях.

Учитывая всё вышеперечисленное, суд отменил осуждение по статье 106 и направил уголовное дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.