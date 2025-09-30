1 октября – День пожилых людей. Это особенный день, когда выражается уважение старшему поколению, подчеркивается их роль в обществе и ценится жизненный опыт. День пожилых людей – не просто праздник, но и напоминание о преемственности поколений, повод задуматься о ценности советов и наставлений старших. Корреспондент BAQ.KZ изучил, какую социальную поддержку окажут пенсионерам в регионах к этому дню. Официальные ответы акиматов на наш запрос приведены ниже.

Астана

В столице более 100 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату. Согласно решению городского маслихата, 1 октября пенсионерам и получателям минимальной пенсии предусмотрена денежная помощь в размере 2,5 МРП.

Алматы

В Алматы 258 897 пенсионеров. В этом году социальной помощью охвачено более 12 тысяч пожилых людей. Однако отдельная единовременная выплата ко Дню пожилых не предусмотрена.

Шымкент

В Шымкенте 35 973 пенсионера старше 70 лет получат единовременную социальную помощь в размере 3 МРП (11 796 тенге).

Жетысуская область

В регионе проживает 95 558 пенсионеров. Специальных выплат ко Дню пожилых не предусмотрено. Однако около 2 500 одиноких пожилых людей получат продуктовые наборы и бытовую поддержку от молодёжи и волонтёров.

Кызылординская область

В области 88,5 тысячи пенсионеров. Единовременные выплаты не запланированы, но меры социальной поддержки продолжаются.

Улытауская область

11 686 пенсионеров старше 70 лет получат по 20 000 тенге. В Жезказгане действует льгота на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Костанайская область

Здесь 150 840 пенсионеров. Специальных выплат нет, но более 52 тысяч пожилых людей получат продуктовые наборы и подарки.

Атырауская область

В области 71 956 пенсионеров. Пенсионеры с инвалидностью получат по 7,5 МРП (29 490 тенге). Кроме того, при поддержке "Тенгизшевройл" 300 пожилых людей были направлены на оздоровление в санаторий.

Абайская область

В регионе 100 277 пенсионеров. Единовременная помощь не предусмотрена.

Актюбинская область

Здесь 107 916 пенсионеров. К празднику пройдут культурно-социальные мероприятия в каждом районе.

Жамбылская область

В области 142 529 пенсионеров. Единовременных выплат нет, но будут организованы культурные и праздничные мероприятия.

Карагандинская область

Количество пенсионеров – 185 903 человек. В этом году социальная помощь составит в общей сложности 1 млрд 6,49 млн тенге, она охватит 51 648 пожилых людей.

В частности:

Караганда – 23 347 пенсионеров старше 75 лет, по 20 000 тенге каждому;

Балхаш – 4 977 пенсионеров старше 70 лет, по 20 000 тенге;

Приозерск – 150 пенсионеров старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Сарань – 1 791 пенсионер старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Темиртау – 8 000 пенсионеров старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Шахтинск – 2 647 пенсионеров старше 75 лет, по 10 000 тенге;

Абайский район – 2 497 пенсионеров старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Актогайский район – 884 пенсионера старше 70 лет, по 20 000 тенге;

Бухар-Жырауский район – 1 520 пенсионеров старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Каркаралинский район – 1 183 пенсионера старше 75 лет, по 20 000 тенге;

Нуринский район – 1 241 пенсионер старше 70 лет, по 20 000 тенге;

Осакаровский район – 2 169 пенсионеров старше 70 лет, по 20 000 тенге;

Шетский район – 1 242 пенсионера старше 75 лет, по 20 000 тенге.

Мангистауская область

24 300 пенсионеров старше 70 лет получат по 15 000 тенге.

Западно-Казахстанская область

Здесь проживают 101 094 пенсионера, среди них 7 ветеранов ВОВ. За счет бюджета предусмотрены адресные выплаты и помощь в оплате коммунальных услуг.

Алматинская область

Утвержден комплексный план: поздравления, культурные мероприятия, наставничество для молодежи, выявление одиноких пожилых людей и оказание социальных услуг.

Павлодарская область

Более 20 тысяч пенсионеров, получающих минимальную пенсию, получат выплаты в размере 2-3 МРП.

Акмолинская область

34 226 пенсионеров получат по 2-5 МРП (7 864-19 660 тенге). Общая сумма выплат превысит 396 млн тенге.

Северо-Казахстанская область

На социальную помощь пенсионерам выделено 96,1 млн тенге. 20 449 пожилых людей получат поддержку в оплате коммунальных услуг, зубного протезирования и санаторно-курортного лечения.

1 октября в Петропавловске пенсионеры будут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Туркестанская область

Количество пенсионеров – 203 207 человек. 391 одинокому пожилому человеку окажут помощь в размере 5 МРП. Кроме того, при поддержке спонсоров организуют продуктовую и бытовую помощь.

Восточно-Казахстанская область

В регионе 134 162 пенсионера. Раз в год, к 8 марта и 9 мая, предусмотрены денежные социальные выплаты.

Во всех регионах Казахстана ко Дню пожилых предусмотрены разные меры поддержки: где-то выплачивают деньги, а где-то проводят благотворительные акции и оказывают бытовую помощь. В целом эти инициативы отражают уважение общества к старшему поколению.