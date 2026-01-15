В декабре 2025 года рынок труда на Электронной бирже труда Enbek.kz продемонстрировал заметный перекос не только по количеству вакансий и резюме, но и по уровню зарплат. Работодатели разместили 109,6 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 71,5 тыс. резюме. По сравнению с ноябрём число вакансий выросло на 8,4%, а активность соискателей резко снизилась — количество резюме сократилось почти на треть, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда РК, в конце года спрос на рабочую силу значительно превысил предложение: вакансий оказалось почти на 38 тыс. больше, чем резюме, что усилило конкуренцию за квалифицированных специалистов и отразилось на зарплатных ожиданиях.

Наиболее высокие зарплатные предложения со стороны работодателей в декабре концентрировались в управленческих и технически сложных позициях. Максимальный уровень оплаты был зафиксирован по вакансии начальника производства — около 1,8 млн тенге в месяц. Высокие оклады также предлагались директорам рудников и инженерам-химикам, где уровень зарплат приближался к 1 млн тенге. В целом именно промышленность и добывающий сектор формировали верхний ценовой сегмент рынка вакансий, тогда как в сферах с наибольшим числом предложений, таких как образование и услуги, зарплаты оставались существенно ниже.

При этом со стороны соискателей наблюдался ещё более выраженный рост зарплатных ожиданий. Самыми "дорогими" в декабре оказались резюме агрономов-энтомологов, в которых желаемый уровень дохода достигал около 3,4 млн тенге. Сопоставимые ожидания были зафиксированы и в резюме стюардесс — порядка 3,3 млн тенге. Также высокие зарплатные запросы демонстрировали монтажники компьютерного оборудования, оценивавшие свою работу в среднем в 2,7 млн тенге. Таким образом, по ряду профессий ожидания соискателей более чем в два раза превышали максимальные предложения работодателей.