От 92-летней труженицы тыла до династий учителей и рыбаков: в Астане наградили лучшие семьи Казахстана

В Астане наградили победителей национального конкурса «Мерейлі отбасы». В этом году за звание образцовой семьи боролись 3 611 участников, а победителями республиканского этапа стали 20 семей из всех регионов Казахстана. Среди них многодетные родители, трудовые династии педагогов, врачей, рыбаков, аграриев и семьи, посвятившие десятилетия общественной работе, передает корреспондент BAQ.KZ.

На церемонии собрались представители нескольких поколений казахстанских семей. У каждой своя история, связанная с трудом, воспитанием детей и сохранением семейных традиций.

Более 60% участников конкурса живут в селах

По официальным данным, в этом году районные и городские комиссии получили 3 611 заявок. Из них 2 024 семьи выдвинули свои кандидатуры самостоятельно, еще 1 587 были рекомендованы местными исполнительными органами, общественными объединениями и юридическими лицами.

Около 60% участников проживают в сельской местности. Среди подавших заявки 2 194 многодетные семьи и 1 417 молодых семей.

Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, поздравляя победителей, отметил роль семьи в воспитании детей и передаче ценностей между поколениями.

«Честность и доброта, уважение к труду прежде всего прививаются ребенку в семье. Дети перенимают эти качества, наблюдая за повседневной жизнью старших. Именно на таком воспитании строится основа справедливого общества», - сказал министр.

Он напомнил, что в новой Конституции закреплена государственная защита брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

По словам министра, сегодня в Казахстане насчитывается более 6 миллионов семей, а для оказания помощи родителям и детям работают 160 центров поддержки семьи.

В церемонии приняли участие представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Курултая, Народного совета Казахстана, Совета матерей, Союза отцов и общественные деятели.

Три поколения рыбаков из Жамбылской области

Среди победителей семья Тенизбаевых из Жамбылской области, в которой рыбным промыслом занимаются уже три поколения.

Основатель династии Тенизбай Ибраимов посвятил более 30 лет рыбному хозяйству и развитию Мынарыкского рыбного завода.

Его супруга Кумис Бакирова воспитала шестерых сыновей и трех дочерей. Она удостоена наград «Батыр ана», «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

Сегодня потомки продолжают семейное дело. На церемонии Тенизбаевым вручили и Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства Казахстана.

80 лет педагогического стажа на двоих

Среди победителей оказалось несколько семей, посвятивших жизнь образованию.

Семья Кожамжаровых из Шымкента объединяет педагогов и врачей. Глава семьи долгие годы преподавал и воспитывал учеников, а его супруга вырастила десятерых детей.

Супруги Бакашовы из Алматинской области десятилетиями работали в системе образования Кегенского района и продолжают передавать опыт молодым педагогам.

Особенно выделяется семья Меденовых из Восточно-Казахстанской области. Глава семьи проработал учителем 42 года, его супруга 38 лет. Их общий педагогический стаж составляет 80 лет.

Супруги воспитали пятерых детей, у них 16 внуков. Помимо преподавания, глава семьи занимался литературным творчеством и писал книги о национальном воспитании и духовных ценностях.

Семья Кернебаевых из Карагандинской области связала жизнь с агрономией и наукой. Глава семьи работал в сфере защиты растений и руководил организацией. Его супруга, многодетная мать, стала автором нескольких книг. Они воспитали пятерых детей, теперь у них есть внуки и правнуки.

92-летняя мать, 24 внука и 39 правнуков

Одной из старейших участниц стала 92-летняя Айша Кайракбайкызы из Туркестанской области, представительница семьи Мухановых.

В годы войны она вместе с матерью Ульмекен трудилась в тылу, помогая шить и готовить одежду для фронтовиков.

Айша Кайракбайкызы награждена «Алтын алқа». Сегодня у нее пять сыновей, две дочери, 24 внука и 39 правнуков.

Среди других победителей оказались семья Еркеновых из области Жетісу, воспитавшая десятерых детей, и семья Оспановых из Атырауской области, в которой растут восемь детей.

Семейные традиции от животноводства до народных ремесел

Семья Кайрекеновых из Западно-Казахстанской области занимается животноводством. Глава семьи посвятил жизнь сельскому хозяйству, а его супруга работала в сфере культуры и выступила инициатором создания ансамбля «Шамшырақ», популяризирующего национальное искусство и традиции.

Супруги воспитали пятерых детей, у них 15 внуков.

Из Мангистауской области на конкурс приехала семья Бисемагамбетовых. Глава семьи трудился в сельском хозяйстве и получил различные награды. Его супруга Кунжарык Шанкеева сохраняет традиционное казахское ремесло и обучает молодое поколение прядению шерсти с помощью веретена.

В этой семье уже 45 внуков и пять правнуков.

Как выбирают лучшие семьи

Депутат Курултая Снежанна Имашева рассказала, что конкурс проводится с 2014 года. Если в первый год поступило около тысячи заявок, то теперь их число превысило 3,5 тысячи.

По ее словам, для многих победителей награда занимает почетное место в доме и становится предметом гордости нескольких поколений.

При отборе учитываются профессиональные, научные, образовательные, творческие, спортивные и общественные достижения членов семьи. Комиссия оценивает отношения между поколениями, сохранение традиций, участие в благотворительности, волонтерстве и наставничестве.

За время существования конкурса «Мерейлі отбасы» в нем приняли участие более 20 тысяч семей со всего Казахстана.

Организаторы отмечают, что цель конкурса заключается в поддержке семейных ценностей, уважения между поколениями и распространении опыта семей, которые своим трудом и воспитанием детей заслужили общественное признание.