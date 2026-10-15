От A до E: как Цифровая карта семьи определяет уровень благополучия казахстанцев

Доход, жилье, автомобиль, кредиты, земельный участок и даже зарегистрированный бизнес. Все эти данные учитывает Цифровая карта семьи, когда определяет уровень благополучия казахстанцев.

В комитете регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения рассказали, как работает система, почему категория семьи может меняться каждый месяц и что делать, если человек с ней не согласен.

Цифровая карта семьи действует с 1 января 2023 года. Сейчас в ней отражены сведения о 20,6 млн граждан, объединенных в 6,2 млн семей.

На основе данных из государственных информационных систем формируется цифровой профиль семьи. Эти сведения могут учитываться при проактивном предоставлении мер государственной поддержки.

Какие категории присваивают семьям

По результатам оценки семья относится к одной из пяти категорий социального благополучия:

A, высокий уровень благополучия;

B, состоятельный уровень благополучия;

C, удовлетворительный уровень благополучия;

D, экономически уязвимый уровень;

E, экономически и социально уязвимый уровень.

Методику оценки разработали совместно с Программой развития ООН на основе международных подходов.

При этом одна только зарплата не определяет категорию семьи. Оценка проводится по 59 показателям и восьми направлениям.

Учитываются финансовое положение, активы, жилищные условия, наличие автомобиля, в том числе коммерческого транспорта, земельных участков и личного подсобного хозяйства, занятость, кредиты и просроченная задолженность, наличие бизнеса и другие сведения.

Поэтому квартира или машина сами по себе еще не означают, что семью автоматически отнесут к более высокой категории.

Кто может попасть в категорию A

В Комитете привели пример семьи с высоким уровнем благополучия.

Одним из показателей может быть доход от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи, то есть от 350 тыс. теңге и выше.

При оценке учитываются и другие признаки. Среди них несколько объектов жилья с площадью от 120 условных квадратных метров на одного человека, коммерческая недвижимость, собственный крупный, средний или малый бизнес, дорогостоящие автомобили.

Все эти сведения рассматриваются в совокупности.

Категорию пересчитывают каждый месяц

Присвоенный уровень благополучия не остается неизменным на годы.

Состав семьи и ее социально-экономическое положение пересчитываются ежемесячно. Если изменился доход, семья продала или купила имущество, изменился ее состав или появились другие обстоятельства, это будет учтено при следующей оценке.

Сведения поступают в Цифровую карту семьи автоматически из государственных цифровых систем по мере их обновления.

Что делать, если категория кажется неправильной

Если человек не согласен с присвоенным уровнем благополучия, в Комитете рекомендуют проверить сведения о себе и членах семьи.

На оценку могут повлиять данные, которые фактически уже устарели.

Например, в собственности может продолжать числиться жилье, подлежащее сносу. В таком случае нужно обратиться в уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и уточнить информацию.

Если за человеком числится транспорт, который фактически уже не эксплуатируется, регистрационные данные нужно актуализировать через уполномоченный орган в сфере транспорта.

Если зарегистрировано ИП, которое фактически не работает, следует обратиться в органы государственных доходов для уточнения его статуса.

Так же необходимо проверить другие сведения об имуществе, активах и обстоятельствах семьи.

После исправления информации в соответствующей государственной базе обновленные данные автоматически поступят в Цифровую карту семьи. При очередном ежемесячном расчете категория будет определена заново.

В Комитете пояснили, что данные Цифровой карты семьи позволяют точнее оценивать положение граждан при предоставлении отдельных мер господдержки и проактивно информировать семьи о доступной им помощи.