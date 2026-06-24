От аэропорта Алматы до Zara: о чем Токаев договорился в Брюсселе 

Аэропорт на вырост

В рамках визита в Брюссель президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с представителями международного бизнеса и экспертного сообщества. В центре внимания оказались развитие транспортной инфраструктуры, логистики, торговли и привлечение новых инвестиций. Одной из ключевых стала встреча с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем. Стороны обсудили будущее аэропорта Алматы, который французская группа развивает через свою дочернюю компанию TAV Airports.

По словам Паскаля, реализация долгосрочного генплана позволит к 2050 году увеличить пропускную способность воздушной гавани с нынешних 14 млн до 55 млн пассажиров в год. Токаев отметил, что развитие авиационных хабов является стратегическим приоритетом Казахстана, а участие Groupe ADP уже принесло конкретные результаты, включая строительство нового международного терминала и модернизацию инфраструктуры аэропорта.

Ставка на Zara и логистику

Не менее важной стала встреча с заместителем генерального директора испанской Inditex Group Сантьяго Мартинесом-Лахе Собредо. Компания, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti, намерена расширять свое присутствие в Казахстане и развивать региональный логистический хаб на базе аэропортов Алматы и Караганды. Глава государства приветствовал эти планы и выразил надежду, что в перспективе компания сможет не только развивать логистику, но и открыть в Казахстане собственные производственные мощности в текстильной отрасли.

Отдельный блок переговоров был посвящен развитию Среднего коридора. На встрече со старшим вице-президентом Mediterranean Shipping Company (MSC) Эдуардом Зигристом обсуждались инвестиции в транспортную и портовую инфраструктуру страны. Президент рассказал о проектах по модернизации порта Курык, расширению грузового флота на Каспии и созданию единой тарифной модели совместно с Азербайджаном и Грузией. В свою очередь MSC, являющаяся одним из мировых лидеров контейнерных перевозок, заявила о заинтересованности в инвестициях в логистические терминалы, железнодорожную инфраструктуру, морские перевозки и грузовую авиацию в Казахстане.

Тони Блэр оценил реформы

Кроме того, Токаев встретился с исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром. В ходе беседы обсуждались проводимые в Казахстане реформы, модернизация системы государственного управления и дальнейшее развитие государственных институтов. Серия встреч в Брюсселе показала, что Казахстан делает ставку на привлечение крупных международных инвесторов и укрепление своих позиций как ключевого транспортно-логистического и делового центра между Европой и Азией.