В ущелье Аюсай, на территории Иле-Алатауского национального природного парка, состоялся официальный запуск масштабного туристического проекта "Алатау аманаты", инициированного партией "AMANAT". Он станет основой для формирования системы национальных туристских троп, охватывающих ключевые природные и историко-культурные достопримечательности Казахстана, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, акимы Алматы и Алматинской области, депутаты, члены Общественной палаты при Мажилисе, представители туриндустрии, экоактивисты и альпинисты.

"Сегодня туризм становится новой точкой роста экономики. Туризм - это новая нефть. Благодаря политике Президента и мирной атмосфере в стране, Казахстан становится всё более привлекательным для иностранных туристов. Проект "Алатау аманаты" - это важный системный шаг в развитии отрасли", - заявил Ерлан Кошанов.

Протяжённость будущей национальной туристской тропы составит свыше 1200 километров — от Чарынского каньона до Тамгалы-Тас. Маршрут проходит через 24 инфраструктурных объекта и 20 населённых пунктов, в которых проживают более 270 тысяч человек.

Туристов ожидают этноаулы, глэмпинги и кэмпинги, визит-центры, точки гастрономического и этнокультурного туризма, спасательные станции и прочие элементы инфраструктуры.

Среди ключевых точек маршрута - Большое Алматинское озеро, урочище Кок-Жайлау, горячие источники Алма-Арасан, Бутаковское ущелье, музей-заповедник "Есік" и курорт "Oi-Qaragai".

Фракция "AMANAT" в Мажилисе окажет законодательное сопровождение проекта - планируется создание правовой базы для регулирования туристских троп, включая единые стандарты их проектирования и благоустройства.

В день запуска участники провели плоггинг - экологическую акцию по сбору мусора в горах в рамках национальной кампании "Таза Қазақстан".