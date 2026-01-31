В 15 областях Казахстана на 31 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, низовая метель и туман. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы до 15–20 м/с. В Шымкенте и Туркестане местами ожидается туман.

В Карагандинской и Улытау областях на западе, севере, востоке и в центральных районах — туман.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются снег, низовая метель, временами туман и гололед. Ветер северо-восточный, до 15–20 м/с. В Таразе местами туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере прогнозируются небольшой снег, низовая метель, туман и гололед. Ветер южный и юго-восточный, днем порывы до 15–20 м/с. В Уральске ожидается снег с метелью и гололед.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях местами туман. Ветер восточный и юго-восточный, порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее ночью и утром возможен туман.

В Атырауской области на западе прогнозируются снег, метель и туман. Ветер юго-восточный, порывы до 15–20 м/с. В Атырау утром и ночью туман.

В Мангистауской области северо-восток и центр накроет туманом.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ожидается снег и низовая метель, на юге — туман. Ветер юго-западный, порывы до 15–20 м/с. В Петропавловске возможен сильный ветер.

В Кызылординской области туман и гололед, ветер восточный и северо-восточный, ночью порывы 15–20 м/с. В Кызылорде временами туман и гололед.

На севере Костанайской области утром и днем прогнозируется небольшой снег и метель, на западе, востоке и юге — туман.

В Акмолинской области на востоке и юге — туман, ветер юго-западный и юго-восточный, на севере порывы 15–20 м/с.

На северо-востоке и востоке Актюбинской области ожидается туман.