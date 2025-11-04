Казахстанские производители кормов для животных переживают настоящий бум, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Всего за несколько лет экспорт этой продукции вырос в сто раз, превратившись из нишевого направления в один из самых быстрорастущих секторов агропромышленного комплекса. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, за январь–август 2025 года объём поставок за рубеж достиг рекордных 1,7 млн тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года, и почти на 45% выше показателя за весь 2024 год.

Если ещё несколько лет назад казахстанские корма почти не попадали на экспортные рынки — объёмы не превышали 200 тысяч тонн, — то теперь отрасль демонстрирует устойчивый и стремительный рост. За восемь месяцев текущего года производители заработали 350,5 млн долларов США, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в сто раз больше, чем в 2019 году.

Главный драйвер роста — выход на китайский рынок. Сегодня 99,1% всего экспорта кормов для животных приходится на КНР. Это стало возможным благодаря многолетней работе по включению казахстанских предприятий в реестры поставщиков, соответствующих китайским требованиям. Остальные объёмы поставок идут в Таджикистан и Узбекистан, но их доля в сравнении с Китаем ничтожно мала.

Резкий рост экспорта напрямую связан с увеличением внутреннего производства. За девять месяцев 2025 года в Казахстане произведено 2,7 млн тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных — почти столько же, сколько за весь прошлый год. Индекс промышленного производства за этот период составил впечатляющие 137,2%. При этом 2024 год уже был рекордным: выпуск тогда достиг 2,8 млн тонн, увеличившись в полтора раза по сравнению с 2023-м.

Согласно данным аналитической системы "Талдау" Бюро национальной статистики, основные объёмы производства сосредоточены в Северо-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областях. Именно эти регионы обеспечили львиную долю роста. Так, в Костанайской области за прошлый год выпуск кормов увеличился более чем в три с половиной раза, а в Северо-Казахстанской — почти на 90%.

Интерес бизнеса к этой сфере продолжает расти. Министерство сельского хозяйства сообщает о серии новых проектов, направленных на развитие производства кормов и кормовых добавок. В начале года биокорпорация Black Biotechnology запустила в индустриальной зоне Алматы завод мощностью 6 тысяч тонн в год. Около 40% выпускаемой продукции компания экспортирует — в том числе в Китай, Вьетнам, Бразилию и Аргентину.

Летом 2025 года министерство объявило о строительстве нового предприятия по выпуску кормовой муки в Жамбылской области. Завод мощностью 120 тысяч тонн в год планируют запустить весной 2026-го. В ближайшие два года в Казахстане также намерены построить ещё три завода — на 48 тысяч тонн премиксов и 300 тысяч тонн комбикормов. Это крупный инвестиционный проект, реализуемый совместно с бизнесменами из Венгрии.

По данным Бюро национальной статистики, объём производства кормов для животных в денежном выражении за январь–сентябрь текущего года достиг 186,9 млрд тенге. Индекс физического объёма производства составил 135%, что говорит о стремительном развитии отрасли.

Бурный рост экспорта и расширение производственных мощностей превращают рынок кормов для животных в одну из самых динамичных и перспективных отраслей Казахстана. То, что ещё несколько лет назад казалось узким направлением, сегодня стало "золотой жилой" отечественного агробизнеса, открывающей новые горизонты не только на региональном, но и на глобальном уровне.