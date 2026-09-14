В специальной экономической зоне «TURAN» в Туркестане строится крупное текстильное предприятие по производству хлопчатобумажной пряжи и джинсовой ткани. Стоимость проекта составляет 25,8 млрд тенге, а после выхода на полную мощность на предприятии планируют создать около 1000 рабочих мест.

Что будут производить

Производственная площадка ТОО «Hygeia Textile Kazakhstan» занимает 20 гектаров.

Предприятие будет работать по принципу глубокой переработки хлопкового сырья – от производства хлопчатобумажной пряжи до выпуска джинсовой ткани.

Первую очередь фабрики планируют запустить до конца 2026 года.

На каком этапе строительство

Сейчас на площадке ведутся строительные работы. Общежитие и офисные здания близки к завершению.

В двух производственных корпусах уже выполнены земляные работы, залиты фундаменты, проведено бетонирование и установлены металлоконструкции.

На строительстве задействованы около 40 рабочих и четыре единицы техники.

Что поручили инвестору

Ход реализации проекта проверил заместитель акима Туркестанской области Канат Кайыпбек.

Он поручил ускорить работы по обеспечению предприятия электроэнергией, газом, водой и другими инженерными сетями, а также оперативно решать возникающие вопросы совместно с инвестором.

Отдельное внимание уделено соблюдению графика строительства и требований безопасности труда.

Сколько рабочих мест создадут

После выхода предприятия на полную мощность здесь планируют создать около 1000 рабочих мест.

Реализация проекта должна увеличить объем переработки хлопкового сырья в регионе и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Строительством объекта занимается ТОО «Qaz Build Elements».

Почему проект важен для региона

Проект «Hygeia Textile Kazakhstan» относится к числу крупных инвестиционных проектов Туркестанской области в сфере текстильной промышленности.

Запуск производства позволит развивать глубокую переработку отечественного хлопка, увеличить выпуск готовой продукции и укрепить производственный потенциал региона.

В Туркестанской области для инвесторов также работают индустриальные зоны и малые промышленные парки. Кроме того, в специальной экономической зоне «TURAN» предусмотрены налоговые и таможенные льготы для проектов, ориентированных на глубокую переработку.

Ход реализации инвестиционных проектов находится на контроле акимата Туркестанской области.