От Италии до Бразилии: артисты из 20 стран приедут в Туркестан

В Туркестане с 25 по 27 сентября пройдет VII Международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan – 2026». На сцену выйдут исполнители из 20 стран мира, которые представят казахские песни, передает BAQ.KZ.

Фестиваль пройдет в туристическом комплексе «Керуен сарай». Как сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, в этом году мероприятие состоится уже в седьмой раз.

«В мероприятии примут участие исполнители из 20 стран – Франции, Испании, Италии, Сан-Марино, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Тывы, Грузии, Армении, Мексики, Марокко, Кубы, Гвинеи, Карачаевской Республики, Башкортостана и Бразилии», – сообщил Ертай Алтаев.

Зарубежные артисты споют на казахском языке

Главная особенность «Voice of Turan» – исполнение казахских песен зарубежными артистами. Фестиваль призван познакомить иностранную аудиторию с казахской музыкой и произведениями отечественных авторов, а также представить историко-культурное наследие Туркестана.

Программа фестиваля рассчитана на три дня.

25 сентября состоится большой гала-концерт «Zhibek zholy әуендері». В нем примут участие известные исполнители из тюркоязычных стран.

Три дня концертов в Туркестане

26 сентября состоится официальное открытие фестиваля и концертная программа «Жұлдызды жұп». Зарубежные участники выйдут на сцену вместе с известными казахстанскими артистами. Они исполнят казахские песни и современные хиты.

Заключительный день, 27 сентября, пройдет под названием «Қазақ әні». Участники фестиваля исполнят казахские народные песни и произведения казахстанских композиторов.