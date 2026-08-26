От кино до традиционных ремесел: Казахстан и Вьетнам определили новые точки культурного сотрудничества

Казахстан и Вьетнам обсудили новые совместные проекты в сфере культуры и креативных индустрий.

Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с заместителем Премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча в рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме.

Среди перспективных направлений стороны обозначили кинематограф, исполнительское искусство, культурный туризм, сохранение историко-культурного наследия, традиционные ремесла и современный дизайн.

Отдельное внимание уделили созданию совместных культурно-туристических маршрутов и расширению контактов между представителями творческих индустрий двух стран.

Казахстанская сторона также предложила проводить взаимные недели кино, активнее участвовать в фестивалях и развивать совместные съемочные и кинопроекты.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над новыми совместными инициативами.