Конституции Республики Казахстан исполнилось 30 лет. Основной закон страны является важнейшим символом ее суверенитета и фундаментом государственной системы. За три десятилетия Конституция не раз обновлялась, отражая изменения в жизни общества и политическом устройстве. О значении Основного закона, исторических фактах в интервью BAQ.KZ рассказал депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль.

- Еркин Аманжолович, каков был срок подготовки и разработки Конституции?

- Разработка новой Конституции осуществлялась в очень короткие сроки - с марта по август 1995 года. Это было связано с парламентским кризисом в Казахстане, показавшем все недостатки Конституции 1993 года.

Во-первых, Верховный Совет, избранный только в марте 1994 года, не смог за год принять важные законы, обеспечивающие переход страны к рыночной экономике. Депутаты парламента, избранные на фоне активизации митинговой деятельности и экономической катастрофы 90-х, увлеклись политическим и социальным популизмом, всячески сопротивлялись выполнению рекомендаций МВФ.

Во-вторых, сама процедура выборов была нарушена и Конституционный Суд признал выборы незаконными.

В-третьих, в условиях коренных социально-экономических преобразований, политическая модель, созданная Конституцией 1993 года, показала свою несостоятельность и слабую устойчивость к современным вызовам. Она была продуктом политических идеалистов первой постперестроечной волны, веривших, что достаточно выстроить демократические политические институты, а экономика сама себя отрегулирует.

В результате Верховный Совет был распущен, референдум в апреле 1994 года продлили полномочия Президента до 2000 года, одновременно Нурсултан Назарбаев поручил специальной комиссии из девяти человек разработать проект новой Конституции.

- Как вы считаете, почему была взята за основу французская модель для Конституции Казахстана? Почему не другой страны?

- В процессе подготовки проекта был изучен опыт конституционного права многих стран. За основу новой национальной Конституции была взята модель Франции. Более того, французские специалисты участвовали в работе над проектом. Выбор был продиктован задачами, стоящими перед Казахстаном в тот момент и особенностями правовой и политической системы страны в тот период.

Франция, как и Казахстан - страна с континентальной системой права, в отличие от США или стран Британского Содружества, где распространено английское право. Это позволяло принять Основной Закон без кардинального изменения всей правовой системы, что в тех условиях было нереально.

Также Франция - страна с сильной президентской властью, именно централизация власти, ее консолидация для принятия важных, иногда непопулярных решений, была нужна Казахстану для выхода из затянувшегося экономического кризиса. Опыт показал, что именно эта модель, основанная на сильной президентской власти, позволила стране сделать рывок вперед в конце 90-х — начале 2000-х годов. Конечно, позже стали проявляться негативные следствия излишней централизации власти в руках президента, вызванные слабостью гражданского общества и других политических институтов, однако именно в годы становления независимости Конституция дала правовую основу для кардинальной модернизации социально-экономической системы страны.

- О чем говорило общество при составлении Конституции? Какие вопросы просило учесть?

- Конечно, же в обществе и среди специалистов велись дискуссии о будущей Конституции. Группой юристов совместно со специалистами из США был разработан альтернативный проект Конституции, предусматривающий создание парламентской республики.

Этот проект содержал очень много интересных положений, но не учитывал реальную политическую ситуацию и качество политических элит Казахстана, реальные возможности политических партий, политическую культуру народа, специфику электорального поведения. Даже в первоначальный проект Конституции после его опубликования в процессе всенародного обсуждения было внесено более 1100 поправок.

Много споров было о структуре Парламента, многие специалисты предлагали оставить однопалатный законодательный орган, как в Конституции 1993 года. Но возобладала иная точка зрения, в частности, разработчики Конституции сочли, что двухпалатный Парламент в условиях сложной этнополитической ситуации и сильных региональных диспропорциях будет устойчивее однопалатного.

Фактически впервые в 1995 году народ Казахстана принял свою Конституция сам, через референдум, институт прямой демократии, а не через своих представителей.

Это позволяет говорить, что Конституция 1995 года - документ, закрепляющий общественный договор между Ароном и властью, избирателями и системой управления.

Единственное, что было продекларировано в Конституции 1995 года, но так и не реализовано — система местного самоуправления. Этому важнейшему вопросу в первоначальной редакции Конституции была посвящена целая глава, но она так и осталась на бумаге, а в результате конституционной реформы 2007 года, к органам местного самоуправления были отнесены маслихаты, что полностью девальвировало саму идею самоуправления. Задача сегодняшнего дня - вернуться к идеям 1995 года и создать наконец, действенную систему местного самоуправления.

- Насколько часто допустимы изменения в Основной закон, чтобы не нарушить его устойчивость? Ваше мнение

- Конституции стран, чья правовая система основана не на прецедентном, а на континентальном праве, может корректироваться в результате изменений политических и социальных условий в стране.

Во Франции с момента принятия в 1958 году в Конституцию поправки вносились 24 раза. Конституция Германии, принятая в 1949 году, менялась почти 70 раз. Конституция Бельгии была принята ещё в 1831 году, но только с 1994 года ее корректировали 29 раз.

Большая часть таких поправок не носит радикального характера и не меняет основы государственного строя, поэтому речь не идет о принятии новой Конституции.

Я думаю, что определенные изменения в будущем могут быть внесены и в действующую редакцию Конституции Казахстана, но какими они будут, зависит от дальнейшего развития социально-экономической и политико-правовой ситуации в мире и в стране. Конституция - не догма, а живой правовой институт, определяющий основу общественных отношений в стране. Меняется общество - неизбежно будет меняться и правовая система, в том числе и ее фундамент - Конституция.