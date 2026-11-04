От образования до внешней политики: чем заинтересовала казахстанцев книга Токаева

Книга Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» привлекла внимание казахстанцев в социальных сетях. Одни рассказывают, как встретили издание в книжных магазинах, другие делятся личными историями и размышляют о содержании сборника.

Казахстанец Рамазан Даулетбаев рассказал в Facebook, что во время семейного похода в торговый центр заглянул с детьми в книжный магазин «Марвин». У входа его внимание привлекла полка с надписью Bestsellers, на которой стояла книга Главы государства.

«Насколько помню, изначально план был распространять их только в библиотеках университетов, колледжей и всяких молодёжных центров. Но видимо есть спрос - будет и предложение», - написал Даулетбаев.

Он отметил, что прочитал книгу еще после ее выхода. По его мнению, сборник заслуживает внимания тех, кто хочет лучше понять направления развития Казахстана. Особенно ему запомнились рассуждения о том, почему главным ресурсом страны является образование, а не нефть.

«Я лично читал ее на выходе ещё, не скажу конечно, что обязательна к прочтению, но для общего ознакомления и понимания куда мы идём и к чему стремимся, почитать стоит», - поделился он.

Другую историю опубликовал в Facebook Ербол Мандибек. Увидев в книжном магазине молодых людей, выбиравших подарок, он вспомнил свои студенческие годы.

На первом курсе Ербол познакомился с девушкой, которая предложила ему назвать 20 прочитанных авторов. Она хотела строить отношения с человеком, способным обсуждать классическую литературу.

Тогда его читательский опыт ограничивался произведениями Абая и Пушкина и несколькими другими книгами. Позже он узнал, что девушка была победительницей республиканской олимпиады по казахскому языку и литературе.

Эта история запомнилась ему на долгие годы. Мандибек признался, что последние пять лет стал уделять чтению больше времени и прочитал 23 книги.

Завершая публикацию, он рассказал о недавнем приобретении в магазине «Меломан». Ербол купил сборник высказываний Касым-Жомарта Токаева, отметив, что подобные труды могут многое дать человеку в условиях меняющегося общества.

Еще один взгляд на книгу появился в Threads на странице @blog_erzhana_rezerv.

Автор обратил внимание на историческую составляющую сборника и предложил читателям задуматься о том, как формировались взгляды Главы государства.

«В книге «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» собраны мысли и высказывания Касым-Жомарта Токаева за более чем 30 лет. О чём он говорил задолго до президентства, каким видел развитие Казахстана и как формировались его взгляды на будущее страны?» - говорится в публикации.

О чем книга

Сборник «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» объединяет высказывания Касым-Жомарта Токаева более чем за 30 лет, начиная с 1994 года.

Книга состоит из 21 тематического раздела. Среди них государственное управление, закон и порядок, образование, молодежь, цифровизация, искусственный интеллект, национальные ценности, экология и международные отношения.

Судя по публикациям, интерес к книге у читателей разный. Одних привлекают размышления о будущем Казахстана, других возможность проследить взгляды Президента на протяжении его государственной карьеры. Для некоторых знакомство со сборником стало поводом поговорить о чтении и литературе.