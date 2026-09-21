От оправданий до пожизненного срока: что изменила новая кассация в Казахстане

За год работы нового кассационного суда в Казахстане пересмотрели 1320 уголовных дел в отношении 1717 человек. Почти треть судебных актов изменили или отменили. В 15 случаях осужденных полностью оправдали, еще 182 людям улучшили положение после протестов прокуратуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Новая система кассации заработала в Казахстане с 1 июля 2025 года. Ее главное отличие в так называемой сплошной кассации. Уголовные дела теперь могут пересматриваться без предварительного отбора судьей.

По данным Генпрокуратуры, после запуска новой модели количество пересмотренных уголовных дел выросло вдвое.

Что изменилось для осужденных

По жалобам участников процесса кассационные суды отменили или изменили судебные акты в отношении 381 человека. Из них 10 осужденных полностью оправдали, еще 15 оправдали частично.

По протестам прокуратуры положение 182 осужденных было улучшено. Пятерых полностью оправдали.

В отдельных случаях обвинения переквалифицировали на менее тяжкие составы, снижали сроки наказания, назначали более мягкий вид наказания, отменяли дополнительные санкции, меняли вид исправительного учреждения и исключали рецидив.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что прокурор на стадии кассации не обязан автоматически поддерживать позицию нижестоящих коллег. Он должен самостоятельно оценивать законность и обоснованность судебных решений.

Отдельный акцент сделали на праве обвиняемых и осужденных на защиту.

В одном из дел судебное разбирательство прошло без подсудимого, который отбывал наказание в другом учреждении и просил обеспечить его личное участие. В итоге он не смог заявлять ходатайства, участвовать в прениях и выступить с последним словом.

В другом случае суд ограничил участие защитника в прениях по делу несовершеннолетнего.

Оба нарушения стали основанием для отмены вступивших в силу судебных актов.

От оправданий до пожизненного срока

Кассация работает не только в сторону смягчения наказания.

Генпрокуратура выявила восемь дел, где действия обвиняемых по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по мнению надзорного органа, были квалифицированы мягче, чем следовало.

Судебные акты по протестам прокуроров отменили и направили дела на новое рассмотрение.

В одном из таких случаев мужчина был осужден за развращение девятилетней девочки. После протеста Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил прежние судебные акты. При новом рассмотрении действия мужчины квалифицировали как насильственные действия сексуального характера, и ему назначили пожизненное лишение свободы.

Миллиарды вернули государству

Отдельное направление кассационной практики касается конфискации преступных доходов.

За прошедший год прокуратура внесла 17 протестов по вопросам взыскания денежных средств в доход государства.

В одном из дел с осужденного не взыскали доход, полученный от организованного им незаконного игорного бизнеса. После протеста прокуратуры в доход государства взыскали 2,8 млрд теңге.

Еще по четырем уголовным делам государству вернули 141 млн теңге.

В Генпрокуратуре считают, что новая модель кассации позволяет заново оценивать каждое дело и исправлять как решения, которые ухудшали положение осужденных, так и случаи, где наказание или правовая квалификация могли быть необоснованно мягкими.