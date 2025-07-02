Пограничная служба КНБ Казахстана подвела итоги работы за июнь 2025 года. За месяц было выявлено более 1 500 попыток незаконного перемещения через государственную границу, задержано свыше 5 300 нарушителей, включая почти 4 700 иностранных граждан, передает BAQ.KZ.

Среди самых резонансных фактов – 62 случая попыток незаконного ввоза и вывоза оружия и боеприпасов, а также 22 случая контрабанды религиозной литературы (346 экземпляров).

Кроме того, пресечены 470 фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 6,8 млн тенге и 837 фактов контрабанды товаров народного потребления на сумму более 2,8 млрд тенге.

Отдельное внимание пограничники уделили борьбе с валютной контрабандой: в июне зафиксировано 178 фактов незаконного перемещения валюты, общая сумма которой превысила 1,5 млрд тенге.

В акватории Каспийского моря Пограничная служба предотвратила 58 случаев браконьерства, изъято 25 плавательных средств и свыше 20 километров сетей. Общий предотвращённый ущерб экосистеме оценивается примерно в 34 млн тенге.

Все материалы по выявленным правонарушениям переданы в правоохранительные и судебные органы для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

В Погранслужбе подчеркнули, что государственная граница Казахстана находится под надёжной защитой, а пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме.