Система отслеживания движения лекарств — от завода до аптеки — раскрыла интересные тренды, передает BAQ.KZ. Как сообщило министерство здравоохранения, абсолютный лидер по продажам в стране — парацетамол: за год куплено почти три миллиона упаковок. В топе также — хлорид натрия, этиловый спирт, аспирин и цитрамон.

Всего за год промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств, что составляет более 60% рынка. Среди них 252 млн – импортные препараты, 165 млн упаковок произведено в Казахстане, — говорится в сообщении Минздрава.

Наибольший аптечный спрос приходится на вторник и среду. К выходным активность снижается, а воскресенье — самый "пустой" день в аптечных чеках. Лидеры по потреблению — Алматы (14,1 млн упаковок), Карагандинская область (9,2 млн) и Шымкент (4,9 млн). Столица замыкает четверку — 4,1 млн упаковок.

Каждое средство снабжено уникальным кодом Data Matrix — он подтверждает подлинность, исключая подделку, отметили в министерстве.