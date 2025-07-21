  • 21 Июля, 10:12
  • BAIGENEWS

От парацетамола до цитрамона: что чаще всего покупают в аптеках Казахстана

Благодаря цифровой маркировке лекарств теперь можно точно узнать, чем лечатся казахстанцы — и когда именно.

Сегодня, 08:56
АВТОР
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© freepik.com / shutterdin Сегодня, 08:56
Сегодня, 08:56
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Фото: © freepik.com / shutterdin

Система отслеживания движения лекарств — от завода до аптеки — раскрыла интересные тренды, передает BAQ.KZ. Как сообщило министерство здравоохранения, абсолютный лидер по продажам в стране — парацетамол: за год куплено почти три миллиона упаковок. В топе также — хлорид натрия, этиловый спирт, аспирин и цитрамон.

Всего за год промаркированы 417 млн упаковок лекарственных средств, что составляет более 60% рынка. Среди них 252 млн – импортные препараты, 165 млн упаковок произведено в Казахстане, — говорится в сообщении Минздрава.

Наибольший аптечный спрос приходится на вторник и среду. К выходным активность снижается, а воскресенье — самый "пустой" день в аптечных чеках. Лидеры по потреблению — Алматы (14,1 млн упаковок), Карагандинская область (9,2 млн) и Шымкент (4,9 млн). Столица замыкает четверку — 4,1 млн упаковок.

Каждое средство снабжено уникальным кодом Data Matrix — он подтверждает подлинность, исключая подделку, отметили в министерстве.

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