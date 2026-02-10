Активные мамы из Павлодара приняли непосредственное участие в разработке и утверждении национального стандарта паллиативной помощи детям, сообщает BAQ.kz.

В Павлодаре прошло первое в 2026 году заседание регионального совета по вопросам образования и здравоохранения при областном филиале партии "AMANAT". Участники подвели итоги работы за прошлый год, обсудили реализацию партийных проектов и отметили вклад общественных активистов в развитие социальной сферы региона.

Как подчеркнула председатель регионального совета Света Абдраманова, партия продолжает расширять механизмы общественного участия и оперативно реагировать на запросы граждан. За последние два года были запущены новые проекты — "Қарыссыз қоғам" и "Цифрлық қоғам", а в рамках Дорожной карты в 2025 году введены в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования и спорта.

Одним из ключевых результатов совместной работы стало утверждение Министерством здравоохранения РК в декабре 2025 года Стандарта оказания медицинской паллиативной помощи детскому населению. Документ разработан при активном участии членов регионального совета и гражданских активистов из Павлодарской области. Согласно стандарту, паллиативная помощь детям оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также может предоставляться на платной основе — по линии добровольного медицинского страхования и иных законных источников.

Стандартом предусмотрено обеспечение пациентов лекарственными средствами, медицинскими изделиями и препаратами для облегчения боли, а также четко регламентирован порядок назначения и учета наркотических и психотропных средств, включая механизм их получения в населенных пунктах без лицензированных аптек.

В ходе заседания были вручены благодарственные письма участникам партийных инициатив. Среди награжденных — граждански активные мамы, внесшие весомый вклад в разработку документа: инициатор проекта стандарта Гулзат Ихсанова, руководитель благотворительного фонда "Maruv" Мария Романцова и член рабочей группы регионального совета Баян Кожамжарова.

Региональный совет продолжит работу в 2026 году, сосредоточив внимание на практической реализации принятых решений и развитии социальных инициатив партии "AMANAT".