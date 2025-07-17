Казахстанские музыканты и вокалисты всё чаще появляются в афишах международных фестивалей и концертных залов, передает BAQ.KZ. Их приглашают на крупнейшие сцены Европы и Азии, а их выступления получают признание профессионального сообщества. Министерство культуры и информации составило список выступлений отечественных артистов на мировых сценах.

В июне казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек поступила в престижную Академию Ла Скала в Милане. Спустя всего несколько недель она уже выступила на одной сцене с Андреа Бочелли — в древнеримских Помпеях. Мария Мудряк в июле дебютирует в роли графини Альмавива в опере Моцарта "Свадьба Фигаро" — сразу на двух крупных китайских площадках: в Пекине и Сиане.

На международном фестивале ШОС в Китае Казахстан представили певец Sadraddin и сопрано Рухия Байдукенова. Оба — лауреаты и финалисты международных премий и шоу. Алмагуль Батталиева, солистка филармонии Жетысу, завоевала Гран-при на "Славянском базаре в Витебске", исполнив песню "Вечность". В Алматы прошел фестиваль "XX25", посвященный 90-летию филармонии имени Жамбыла. Среди участников — лауреат международных конкурсов Ержан Кулибаев, один из самых титулованных казахстанских скрипачей.

В рамках Дней культуры Вьетнама в Астане на одной сцене с вьетнамскими исполнителями выступил Димаш Кудайберген — вокалист с мировым именем, чья аудитория охватывает десятки стран. На международном конкурсе юных талантов отличился 13-летний Мирас Нагашыбай из Жамбылской области. Он получил первое место за исполнение казахского толғау "Күлдір-бүлдір" на домбре. В финале "Интервидения-2025" Казахстан будет представлять AMRE (Ернар Садирбаев) — артист, сочетающий pop, классику и этнические мотивы. Уже этой осенью стартует национальный проект "Zhuldyzdy Zhol 2025", где победители получат гранты, зарубежные стипендии и выход на крупнейшие сцены страны и мира.

Казахстанская сцена активно экспортирует таланты — и это уже не культурная сенсация, а устойчивая тенденция.