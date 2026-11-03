23,5 трлн тенге инвестиций: как изменился Казахстан за годы реформ

За последние семь лет Казахстан прошёл один из наиболее масштабных этапов государственных преобразований в своей современной истории. Изменения затронули политическую систему, законодательную власть, судебные институты, экономику, социальную сферу и международное сотрудничество. Начавшиеся в 2019 году реформы получили развитие после конституционного референдума 2022 года, а принятие новой Конституции в марте 2026 года закрепило следующий этап государственного строительства. Как последовательные преобразования изменили страну, какие результаты уже достигнуты и какие перспективы открывает обновлённая система управления, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Семь лет перемен в государственном управлении

Новый этап политического развития Казахстана начался в 2019 году, когда Касым-Жомарт Токаев возглавил государство. Одним из основных направлений стала модернизация системы управления, предусматривающая укрепление государственных институтов, развитие общественного диалога и расширение возможностей участия граждан в жизни страны.

Первые изменения были направлены на совершенствование политического законодательства и создание новых механизмов взаимодействия общества с государством.

Важное место заняла концепция «Слышащего государства», в основе которой лежит принцип открытого взаимодействия государственных органов с населением. Этот подход предусматривает рассмотрение обращений граждан и учёт общественных запросов при подготовке управленческих решений.

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия. Он стал площадкой для обсуждения политических, правовых и социальных инициатив. В дальнейшем развитие общественного диалога продолжилось в рамках Национального курултая.

Параллельно совершенствовалось законодательство о политических партиях и выборах. Были снижены организационные требования для регистрации партий, расширены механизмы политического участия и представительства различных социальных групп.

Одним из заметных результатов стало развитие выборности местных руководителей.

С 2021 года в Казахстане начали проводить прямые выборы акимов сельских округов. Впоследствии этот механизм был распространён на районный уровень и города областного значения. Такой подход предоставил жителям дополнительные возможности непосредственно участвовать в формировании местной власти.

В результате политические преобразования постепенно охватили как республиканский, так и региональный уровни государственного управления.

При этом изменения развивались последовательно. Первоначальные законодательные решения создали основу для более глубокого пересмотра системы распределения полномочий между государственными институтами.

Референдум 2022 года открыл новый этап реформ

Важным рубежом политической модернизации стал республиканский референдум 5 июня 2022 года.

Принятые поправки затронули около трети статей действовавшей Конституции и изменили отдельные принципы организации государственной власти.

Одним из основных направлений стало перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и другими государственными институтами.

В дальнейшем был закреплён единственный семилетний срок президентских полномочий без права повторного избрания.

Изменения также предусмотрели ограничения, связанные с партийной принадлежностью Главы государства и занятием определённых государственных должностей его близкими родственниками.

Отдельное внимание уделялось развитию парламентского представительства.

В 2023 году выборы депутатов Мажилиса прошли по смешанной системе. Она предусматривала избрание кандидатов как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Это позволило расширить формы политического участия и создать дополнительные механизмы представительства избирателей.

Существенным результатом реформы стало восстановление Конституционного Суда.

С 1 января 2023 года граждане получили возможность непосредственно обращаться в этот орган по вопросам соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих их права и свободы.

Конституционный статус был закреплён за Уполномоченным по правам человека.

В совокупности эти преобразования изменили институциональную основу государственного управления и расширили предусмотренные законодательством механизмы правовой защиты.

Следующие годы стали периодом практического внедрения принятых решений и дальнейшего совершенствования системы власти.

Новая Конституция закрепила следующий этап государственного развития

15 марта 2026 года Казахстан принял новую Конституцию на республиканском референдуме.

По официальным данным, явка составила 73,12%, а 87,15% участников голосования поддержали новый Основной закон.

Конституция вступила в силу 1 июля 2026 года, заменив документ, действовавший с 1995 года.

Принятие новой Конституции стало продолжением преобразований, начавшихся в предыдущие годы, и одновременно обозначило новый этап государственного строительства.

Важнейшим изменением стал переход от двухпалатного Парламента к однопалатному Курултаю.

Новый законодательный орган состоит из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет по партийным спискам.

В отличие от прежней системы, при которой законопроекты проходили рассмотрение в Мажилисе и Сенате, законодательная деятельность теперь сосредоточена в едином представительном органе. Такая структура предусматривает новый порядок подготовки, обсуждения и принятия законов.

Одновременно возросло значение парламентских комитетов, работы политических партий и механизмов законодательного контроля.

Новая Конституция также определила порядок взаимодействия высших государственных органов, уточнила их полномочия и закрепила дополнительные правовые гарантии.

Особое место в документе отведено принципам верховенства закона, защиты прав и свобод человека, укрепления общенационального единства и повышения благосостояния населения.

На конституционном уровне получили отражение развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Это расширило содержание Основного закона, связав вопросы государственного устройства с долгосрочными направлениями общественного и технологического развития.

Как обновилась архитектура государственной власти

Конституционные преобразования 2026 года затронули не только Парламент.

В Казахстане был учреждён институт Вице-президента. Его назначение осуществляется Президентом с согласия Курултая.

Введение этой должности стало новым элементом системы высших государственных органов и конституционных механизмов преемственности власти.

Ещё одним решением стало создание Народного Совета Казахстана – Қазақстан Халық Кеңесі.

Новый институт получил статус высшего консультативного органа и право законодательной инициативы. Это создало дополнительный предусмотренный Конституцией механизм, позволяющий общественным предложениям выходить на уровень законодательного рассмотрения.

Важная особенность обновлённой модели заключается в сочетании представительных и консультативных институтов.

Курултай осуществляет законодательные полномочия, а Народный Совет обеспечивает дополнительную площадку для формирования и обсуждения общественных инициатив.

Одновременно Конституция определяет механизмы взаимодействия Президента, Правительства и законодательной власти.

В результате сформирована новая система государственных институтов, в которой закреплены их полномочия, порядок формирования и процедуры принятия решений.

Дальнейшее развитие этой модели связано с практической работой новых органов и реализацией предусмотренных Конституцией механизмов.

Права граждан стали одним из основных направлений преобразований

Заметное место в политических реформах последних лет занимает развитие правозащитных институтов.

Восстановление Конституционного Суда расширило возможности граждан обращаться за защитой своих конституционных прав.

Одновременно совершенствовались механизмы административной юстиции.

Введение Административного процедурно-процессуального кодекса изменило порядок рассмотрения споров между гражданами и государственными органами.

В административном судопроизводстве на государственные органы возложена обязанность обосновывать правомерность принимаемых решений. Суд также получил более активную роль в установлении обстоятельств дела. Такой механизм направлен на обеспечение правовой защиты граждан и предпринимателей в отношениях с государством.

Новая Конституция продолжила развитие этих подходов.

В Основном законе закреплены дополнительные гарантии, связанные с защитой личности при задержании, судебным контролем за ограничением свободы, презумпцией невиновности и правом не свидетельствовать против себя и близких родственников.

Отдельное значение имеет закрепление обязанности государства возмещать вред, причинённый незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.

Впервые на конституционном уровне получили развитие гарантии цифровых прав, включая защиту персональных данных и цифровую безопасность. Это имеет особую актуальность в условиях расширения электронных государственных услуг и внедрения современных информационных технологий.

Важным направлением стало также развитие правовых основ защиты интеллектуальной собственности, экологической ответственности и сохранения историко-культурного наследия.

В результате обновлённая Конституция охватывает широкий круг вопросов, связанных с правами человека, общественным развитием и изменениями в современной экономике.

Развитие регионов и участие граждан в местном управлении

Одним из важных направлений государственных преобразований стало совершенствование системы местного управления.

Для Казахстана, располагающего значительной территорией и регионами с различными экономическими условиями, эффективная работа местных органов имеет особое значение.

Введение прямых выборов сельских акимов изменило порядок формирования местной исполнительной власти.

Жители получили возможность самостоятельно выбирать руководителей, отвечающих за развитие сельских округов и решение вопросов местного значения.

Дальнейшее распространение выборных механизмов на районный уровень расширило практику участия населения в формировании власти. Изменения дополнили работу по совершенствованию местного самоуправления, бюджетного планирования и ответственности государственных органов.

Развитие регионов также связано с модернизацией социальной и коммунальной инфраструктуры, созданием рабочих мест и расширением экономических возможностей населённых пунктов.

Особое значение приобретают привлечение специалистов в сельскую местность, развитие предпринимательства и обеспечение доступности государственных услуг.

В совокупности эти направления формируют условия для более сбалансированного территориального развития и укрепления экономического потенциала регионов.

Экономические преобразования и новые направления роста

Наряду с политическими реформами в Казахстане продолжилась модернизация экономической модели.

Одной из основных задач стало расширение несырьевых отраслей, повышение инвестиционной привлекательности и развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В последние годы государственная экономическая политика уделяет значительное внимание обрабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуре, энергетике и технологическим направлениям.

По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%.

Положительная динамика была отмечена в промышленности, строительстве, торговле и транспортной сфере.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,4%, а транспортная и складская деятельность продемонстрировала рост на 20,4%.

Расширилась инвестиционная активность.

В 2024 году объём инвестиций в основной капитал превысил 19,4 трлн тенге. В 2025 году показатель достиг примерно 23,5 трлн тенге.

Рост инвестиций отражает расширение вложений в производственные мощности, строительство и инфраструктурные объекты.

Для дальнейшего развития экономики важное значение имеет увеличение доли переработанной продукции, создание новых предприятий и расширение экспортных возможностей.

Отдельное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, совершенствованию деловой среды и повышению эффективности использования государственных ресурсов. Эти направления взаимосвязаны с политическими преобразованиями, поскольку устойчивое экономическое развитие требует предсказуемых правил, эффективного государственного управления и работающих правовых институтов.

Социальная политика и инвестиции в будущее

Государственные преобразования последних лет затронули социальную сферу, образование, здравоохранение и механизмы поддержки населения.

Одним из наиболее заметных решений стал запуск программы «Национальный фонд –детям».

С 2024 года часть инвестиционного дохода Национального фонда направляется на накопительные счета несовершеннолетних граждан Казахстана.

По достижении совершеннолетия эти средства можно использовать для получения образования или улучшения жилищных условий.

Программа сформировала долгосрочный механизм использования части доходов от национальных активов в интересах будущих поколений.

Одновременно продолжилось совершенствование социальных выплат и мер поддержки семей с детьми.

Отдельное внимание уделяется строительству и модернизации школ, медицинских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры.

Развитие человеческого капитала стало одним из важных направлений государственной политики.

Подготовка квалифицированных специалистов, повышение качества образования, поддержка науки и развитие профессиональных навыков имеют значение для экономического роста и технологической модернизации.

Новая Конституция закрепила образование, науку и инновации в числе стратегических ориентиров развития государства. Это подчёркивает значение знаний и профессионального потенциала населения для долгосрочных преобразований.

Цифровизация и искусственный интеллект открывают новые возможности

Технологическое развитие стало ещё одним направлением модернизации Казахстана.

За последние годы цифровые государственные услуги получили широкое распространение, а многие административные процедуры стали доступны в электронном формате.

Граждане могут дистанционно получать документы, подавать заявления и пользоваться различными государственными сервисами.

Расширение цифровых решений способствует повышению доступности услуг и сокращению времени на выполнение административных процедур.

Одновременно технологии внедряются в промышленность, финансовую сферу, образование и здравоохранение.

Особое место занимает развитие искусственного интеллекта.

Применение интеллектуальных систем открывает возможности для обработки больших объёмов информации, автоматизации производственных процессов и совершенствования государственного управления.

Для Казахстана развитие этих технологий связано с задачами повышения производительности труда, подготовки специалистов и создания новых технологических компетенций.

Важным направлением остаётся защита персональных данных и обеспечение информационной безопасности.

Закрепление соответствующих гарантий в новой Конституции формирует дополнительную правовую основу для развития цифрового государства.

В дальнейшем эффективность цифровизации будет определяться не только количеством новых сервисов, но и их доступностью, безопасностью и удобством для граждан.

Казахстан укрепляет международное сотрудничество

Период внутренних преобразований сопровождался активным развитием международных связей Казахстана.

На фоне изменений мировой экономики и геополитической обстановки страна продолжила реализацию многовекторной внешней политики.

Казахстан сохраняет сотрудничество с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии, Европейским союзом, США и другими международными партнёрами.

Одним из значимых направлений стало укрепление регионального взаимодействия.

Развитие сотрудничества внутри Центральной Азии способствует расширению торговых связей, транспортных маршрутов, энергетических проектов и совместных экономических инициатив.

Для Казахстана особое значение имеет использование транзитного потенциала.

Одним из перспективных направлений остаётся Транскаспийский международный транспортный маршрут, соединяющий Китай и европейские рынки через Центральную Азию и Каспийское море.

Развитие этого коридора открывает дополнительные возможности для международных перевозок, модернизации транспортной инфраструктуры и расширения логистических услуг.

Казахстан также продолжает участвовать в международных инициативах по вопросам устойчивого развития, безопасности и дипломатического сотрудничества.

В марте 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Эта инициатива была выдвинута Казахстаном от имени государств Центральной Азии.

Создание центра расширяет возможности взаимодействия стран региона с Организацией Объединённых Наций в решении социально-экономических и экологических задач.

В международной политике Казахстан продолжает уделять внимание дипломатическим механизмам урегулирования разногласий, развитию многосторонних площадок и укреплению региональной безопасности.

Международное сотрудничество также способствует привлечению инвестиций, расширению внешней торговли и развитию новых экономических направлений.

В этом отношении внутренняя модернизация и внешнеполитическая деятельность дополняют друг друга.

Развитие государственных институтов, повышение эффективности управления и совершенствование правовой среды создают дополнительные предпосылки для долгосрочного международного взаимодействия.

Одним из значимых событий международной повестки стало участие Президента Касым-Жомарта Токаева в 13-м саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 30 октября 2026 года в Анкаре.

Встреча отразила переход сотрудничества тюркских стран к более тесному экономическому, транспортному и технологическому взаимодействию. Товарооборот Казахстана с государствами ОТГ приблизился к 10 млрд долларов, увеличившись на 40%, а за девять месяцев объём грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 30%, транзитных перевозок – на 90%. Эти показатели свидетельствуют о расширении экономических связей и возрастающем значении Казахстана в региональных логистических цепочках.

По оценкам экспертов, дальнейшее развитие ОТГ связано с переходом от политических договорённостей к реализации совместных инвестиционных, инфраструктурных и технологических проектов. Особое значение приобретает согласование транспортных процедур, снижение логистических издержек и расширение возможностей для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом укрепление сотрудничества в научной, образовательной и цифровой сферах создаёт дополнительные условия для долгосрочной экономической интеграции. Итоги саммита отражают более широкий процесс развития многовекторной внешней политики Казахстана, в рамках которой международные инициативы получают практическое продолжение через торговлю, транспортные связи и совместные проекты.

Что удалось изменить за семь лет

Результаты преобразований с 2019 года можно рассматривать через несколько взаимосвязанных направлений.

Первое связано с обновлением политических институтов. В стране изменились механизмы парламентского представительства, получили развитие выборность местных руководителей и общественные площадки для обсуждения государственных решений.

Второе направление охватывает судебно-правовую систему. Начал работу Конституционный Суд, расширились правовые механизмы защиты граждан, получили развитие административная юстиция и институт Уполномоченного по правам человека.

Третье направление связано с экономической модернизацией. Продолжилось развитие промышленности, инфраструктуры, инвестиционной деятельности и несырьевых отраслей.

Четвёртое затронуло социальную сферу. Были внедрены новые механизмы поддержки населения, расширились возможности использования средств Национального фонда в интересах детей, продолжилась модернизация образования и здравоохранения.

Пятое направление охватывает цифровизацию и технологическое развитие. Государственные услуги стали доступнее в электронном формате, а искусственный интеллект получил более значимое место в повестке экономической модернизации.

Шестое связано с международным сотрудничеством. Казахстан продолжил укреплять региональные связи, развивать транзитные маршруты и участвовать в многосторонних инициативах.

Объединяющим этапом этих процессов стало принятие новой Конституции 2026 года.

Она закрепила обновлённую структуру государственной власти, новые институты и правовые гарантии, определив конституционные основы дальнейшего развития.

При этом разные направления преобразований находятся на различных этапах реализации. Одни решения уже изменили порядок работы государственных органов, другие формируют возможности для дальнейшего развития.

Их значение заключается в создании взаимосвязанной системы политических, правовых, экономических и общественных изменений.

Новая Конституция и дальнейшие перспективы Казахстана

Принятие новой Конституции стало важным рубежом в истории государственного строительства Казахстана.,

За семь лет страна прошла путь от отдельных изменений политического законодательства до комплексного обновления конституционной системы.

В результате были пересмотрены механизмы организации государственной власти, сформированы новые институты и расширены правовые основы развития общества.

Следующий этап связан с практической реализацией закреплённых положений.

Для Курултая важное значение имеют эффективность законодательной работы, качество принимаемых решений и развитие парламентских процедур.

Для Народного Совета – подготовка содержательных общественных инициатив и участие в законодательном процессе.

Для судебно-правовой системы – последовательное обеспечение конституционных гарантий и доступности защиты прав граждан.

Для экономической политики – повышение производительности, развитие обрабатывающей промышленности, создание рабочих мест и расширение инвестиционных возможностей.

В социальной сфере приоритетами остаются повышение качества образования и здравоохранения, развитие человеческого капитала и улучшение условий жизни населения.

В международных отношениях важное значение сохраняют региональное сотрудничество, развитие транзитного потенциала и укрепление экономических связей.

Все эти направления формируют основу следующего этапа государственной модернизации.

От масштабных реформ к новым возможностям развития

За последние семь лет Казахстан осуществил значительные преобразования, затронувшие практически все основные направления государственного развития.

Политическая модернизация сопровождалась обновлением представительных институтов. Судебно-правовые реформы расширили предусмотренные законодательством механизмы защиты граждан. Экономические преобразования создали дополнительные условия для развития промышленности, инфраструктуры и инвестиций.

Социальные инициативы были направлены на поддержку населения и развитие человеческого капитала, а цифровизация открыла новые возможности для совершенствования государственных услуг и технологического обновления.

Одновременно Казахстан продолжил укреплять международное сотрудничество, расширять экономические связи и развивать транзитный потенциал.

Принятие новой Конституции 2026 года стало итогом очередного этапа политических преобразований и определило правовую основу дальнейшего развития государства.

Главный результат семи лет реформ заключается в формировании обновлённой системы государственных институтов и расширении возможностей для политического, экономического и общественного развития Казахстана.

Созданные механизмы уже отражаются в работе государственных органов, доступности услуг, развитии инфраструктуры и расширении возможностей граждан.

Дальнейшая реализация реформ позволит определить их долгосрочное значение для эффективности государственного управления, экономического потенциала, качества жизни населения и международного сотрудничества Казахстана.