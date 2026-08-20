От помощи руками к помощи знаниями: почему навыковое волонтерство становится новым ресурсом Казахстана

Первый Форум волонтеров СНГ в Астане обозначил новый этап в развитии добровольческого движения. Если раньше волонтерство чаще ассоциировалось с непосредственной помощью и массовыми акциями, сегодня все заметнее становится другой ресурс: профессиональные знания, опыт и компетенции специалистов. В выступлениях участников форума неоднократно звучали темы интеллектуального, навыкового и профессионального волонтерства.

Эта трансформация развивается на фоне последовательной государственной поддержки добровольчества. В приветственном адресе участникам форума Президент Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул значение волонтерства для общественного развития. В рамках форума Глава государства также принял исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова. Стороны обсудили развитие движения, реализацию Международного года добровольцев и дальнейшее сотрудничество Казахстана с ООН. По инициативе Президента поощрение волонтерской деятельности также получило закрепление на конституционном уровне, создавая основу для дальнейшего расширения форм гражданского участия. О том, почему следующим этапом может стать переход от количества участников к качеству их компетенций и какие форматы Казахстан способен предложить странам СНГ, рассказала директор общественного фонда «Dos.co», эксперт в сфере социального наставничества и интеллектуального волонтерства Айнур Аймурзина.

– Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к участникам Форума вновь обозначил волонтерство как важную часть общественного развития. Почему профессиональные знания и компетенции становятся новым ресурсом этой политики?

– Сегодня на первом Форуме волонтеров СНГ и международные, и казахстанские спикеры очень часто говорили об интеллектуальном, навыковом и профессиональном волонтерстве. Это участие, при котором человек вкладывает прежде всего свой опыт, знания и профессионализм.

На мой взгляд, именно такое направление становится одним из наиболее перспективных. Интеллектуальное и профессиональное волонтерство во многих случаях доступнее традиционных форм физического участия. При этом его результат можно достаточно четко измерить, а эффект способен иметь стратегический масштаб.

Переход к навыковому волонтерству позволяет системно работать со сложными социальными и управленческими задачами, привлекая компетенции бизнеса, специалистов и НКО. В этом контексте последовательное внимание Президента Токаева к волонтерской повестке важно еще и потому, что создает условия для ее качественного развития. Следующий этап связан уже не только с расширением числа участников, но и с тем, какие знания и профессиональный опыт они могут передать обществу.

Поэтому интеллектуальное и профессиональное волонтерство, на мой взгляд, постепенно выходит на первые позиции и способно во многом определять развитие гражданского и корпоративного секторов в ближайшие годы.

– По инициативе Президента поощрение волонтерской деятельности закреплено на конституционном уровне. Что это решение меняет именно для интеллектуального и профессионального волонтерства?

– Закрепление поддержки волонтерства на высшем правовом уровне создает прочную основу и более устойчивую институциональную среду для развития всего движения, в том числе экспертного, интеллектуального и профессионального волонтерства.

Для специалистов это особенно важно. Появляются дополнительные возможности для признания их профессионального вклада, масштабирования социальных инициатив и более системного использования компетенций бизнеса при решении общественно значимых задач.

В этом я вижу одно из важных преимуществ нынешнего подхода Казахстана. Государственная политика создает условия, при которых профессиональные знания могут становиться полноценным общественным ресурсом. Если специалист готов безвозмездно делиться компетенциями в юриспруденции, финансах, IT, образовании или других областях, необходимы понятные механизмы, через которые этот опыт будет востребован.

Поэтому конституционное закрепление поощрения волонтерской деятельности по инициативе Президента Токаева имеет практическое значение. Оно усиливает статус этой работы и позволяет воспринимать передачу знаний и экспертизы не как эпизодическую помощь, а как полноценный вклад в общественное развитие.

– Можно ли считать интеллектуальное волонтерство следующим этапом зрелости движения? И показывает ли уже казахстанская практика, что такой переход возможен?

– Однозначно да. Развитие интеллектуального и компетентностного волонтерства я считаю логичным следующим этапом зрелости всего движения.

На Форуме я модерировала панельную сессию по корпоративной социальной ответственности и волонтерству. Обсуждавшиеся практики показали, что сам подход постепенно меняется. Проекты переходят от разовых акций к системным образовательным инициативам, программам наставничества, повышению финансовой и правовой грамотности.

Это уже другая логика волонтерства. Вместо единичной помощи специалист передает знания и навыки, которые продолжают работать и после завершения проекта. Такой подход позволяет закрывать образовательные и технологические пробелы в регионах, развивать наставничество и повышать компетенции местных сообществ.

На мой взгляд, Казахстан уже создает хорошую основу для такого качественного перехода. Государственная поддержка дает необходимую среду, а бизнес и гражданский сектор могут наполнять ее профессиональными знаниями и конкретными решениями. Именно поэтому интеллектуальное волонтерство вполне может стать следующим этапом развития государственной политики в этой сфере.

– Форум волонтеров СНГ открыл новую площадку для сотрудничества. Какие решения Казахстан уже способен предложить партнерам в сфере профессионального волонтерства?

– По итогам обсуждений на нашей панельной сессии я вижу сразу несколько практических форматов.

Прежде всего это могла бы быть постоянно действующая площадка по развитию корпоративного волонтерства, объединяющая крупные компании, национальные волонтерские организации и профильные государственные институты. Ее задача состояла бы в обмене методиками, кейсами и подходами к оценке социального эффекта.

Второе направление – это общий банк корпоративных волонтерских практик стран СНГ. Он позволил бы адаптировать успешные проекты между государствами, в том числе распространять накопленный Казахстаном опыт и использовать эффективные решения партнеров.

Перспективной могла бы стать ежегодная Международная неделя корпоративного волонтерства СНГ, объединяющая сотрудников компаний вокруг экологии, инклюзии, образования, цифровой грамотности и помощи старшему поколению.

Еще одно направление – это международные профессиональные команды специалистов из банковской сферы, IT, промышленности и науки. Они могли бы консультировать НКО, заниматься обучением, наставничеством и цифровизацией. Иными словами, переходить от простой передачи ресурсов к передаче знаний.

Наконец, важно выработать общие принципы качественного волонтерства с ориентацией не только на количество мероприятий, но и на реальный социальный результат. Казахстан сегодня уже имеет основания предлагать такие форматы партнерам. Последовательная поддержка волонтерства со стороны государства, внимание Президента Токаева и накопленный практический опыт создают основу для того, чтобы страна выступала не только участником международного диалога, но и источником конкретных решений в сфере профессионального волонт