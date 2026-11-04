От Послания к конкретным делам: какие задачи поставлены перед областью Жетісу

Строительство социальных объектов, ремонт дорог и поддержка сельского хозяйства станут одними из направлений реализации нового Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в области Жетісу. В регионе уже прорабатывают дорожные проекты, расширение возможностей для фермеров и развитие инфраструктуры для детей с особыми потребностями.

В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства предложил объявить 2027 год Годом всенародной большой стройки и уделить особое внимание объектам, от которых зависит повседневная жизнь казахстанцев.

«В каждом областном центре, районах и даже поселках мы должны приступить к строительству и ремонту гражданской инфраструктуры», - подчеркнул Президент.

О том, как эти поручения будут воплощаться в Жетісу, говорили на встрече представителей Курултая, Правительства и общественности в Талдыкоргане.

Депутат Курултая Екатерина Смолякова обратила внимание на необходимость строить социальные объекты с учетом реальных потребностей населения.

«Во время поездок в регионы мы видим эти потребности и слышим о них от самих жителей. Где-то необходимы реабилитационные и коррекционные центры для детей с особыми потребностями, где-то ребятам негде заниматься спортом. Поэтому за каждым новым объектом должна стоять конкретная задача: сделать необходимую помощь доступнее, дать детям больше возможностей для развития, улучшить повседневную жизнь людей», - отметила депутат.

Отдельно она рассказала о транспортных вопросах региона. После обращений жителей найдено решение о строительстве объездной дороги к площадке развития парапланеризма. Совместно с Министерством финансов и местными властями прорабатывается проблемный участок дороги между областями Жетісу и Абай в районе Алаколя.

Сельское хозяйство стало еще одним направлением обсуждения задач Послания.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова напомнила, что в прошлом году на льготное финансирование растениеводства направили 1 трлн тенге. Теперь внимание планируют уделить долгосрочным инвестиционным займам.

«Следующая задача – предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочное финансирование на инвестиционные цели. Приоритет будет отдаваться объектам, которые имеют особое значение для конкретных регионов», - пояснила вице-министр.

Для Жетісу одним из таких направлений остается переработка сахарной свеклы. В 2026 году под нее отвели 13,5 тысячи гектаров. Урожай принимают модернизированные Коксуский и Аксуский сахарные заводы. Подключение последнего к газу должно сократить затраты на производство.

Рассматриваются перспективы расширения посевов кукурузы. Предприятие глубокой переработки в Жамбылской области, созданное с участием китайских инвесторов, может стать дополнительным рынком сбыта для хозяйств Жетісу.

Продолжается развитие молочного животноводства. По программе льготного финансирования предусмотрено создание более 100 молочно-товарных ферм, из которых 71 уже введена в эксплуатацию.

На встрече затронули и роль местного бизнеса в реализации Послания. Строительство дорог, медицинских и социальных объектов должно создать дополнительный спрос на строительные материалы, оборудование и транспортные услуги.

Участники подчеркнули, что выполнение поставленных Президентом задач необходимо оценивать по реальным изменениям в регионе, доступности социальных услуг, состоянию дорог и возможностям для предпринимателей и сельхозпроизводителей.