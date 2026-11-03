От Послания к конкретным проектам: в Курултае обсудили энергетическое будущее Казахстана

Казахстан готовится к масштабному расширению энергетических мощностей в рамках задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». К 2029 году страна рассчитывает создать 20-процентный профицит генерирующих мощностей, приступить к строительству новых атомных электростанций и укрепить собственную сырьевую базу для атомной энергетики.

«Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита», - заявил Глава государства в Послании от 28 октября 2026 года.

Практическую реализацию президентских поручений обсудили 2 ноября на расширенном заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике под председательством Натальи Годуновой. В обсуждении участвовали заместитель председателя Курултая Дания Еспаева, депутаты, руководители государственных органов и крупнейших энергетических компаний.

К 2029 году планируют ввести 13,3 гигаватта новых мощностей

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что сегодня энергосистема Казахстана включает 254 энергоисточника, из которых 172 относятся к возобновляемой энергетике. Их общая установленная мощность составляет 27,1 гигаватта.

До конца 2029 года планируется ввести еще 13,3 гигаватта новых мощностей. По расчетам министерства, это позволит покрыть прогнозируемые потребности населения и экономики и сформировать 20-процентный профицит генерирующих мощностей.

Дания Еспаева обратила внимание на то, что энергетика напрямую связана с выполнением других задач Послания, прежде всего с развитием промышленности и цифровой экономики.

«Достаточные объемы электроэнергии необходимы для запуска новых заводов, развития сельского хозяйства, а также функционирования систем искусственного интеллекта и центров обработки данных», - подчеркнула вице-спикер Курултая.

Председатель профильного комитета Наталья Годунова отметила необходимость строительства новых и модернизации действующих электростанций и линий электропередачи. По ее словам, от принимаемых сегодня решений зависит развитие экономики страны на ближайшие десятилетия.

Строительство атомной электростанции «Балхаш» намечено на 2027 год

Отдельное внимание депутаты уделили атомной энергетике, развитию которой Президент отвел значительное место в Послании.

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что по проекту атомной электростанции «Балхаш» завершаются инженерно-изыскательские работы. Все необходимые международные соглашения подписаны, а начало строительства запланировано на 2027 год.

По проекту атомной электростанции «Мойынкум» определен район строительства. Сейчас ведется подготовка межправительственных документов.

Продолжается работа по созданию государственного стратегического резерва урана. Он предназначен для снабжения отечественных атомных электростанций и перспективных производств ядерно-топливного цикла.

О развитии урановой промышленности и долгосрочных потребностях атомной энергетики рассказал председатель правления Казатомпрома Меиржан Юсупов.

Генеральный директор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Ернат Бердигулов представил информацию о ходе реализации проектов строительства атомных электростанций.

Какие изменения готовят депутаты

На рассмотрении Курултая находятся два законопроекта, связанных с энергетическими приоритетами Послания.

Как сообщил депутат Бекжан Алимкулов, документы направлены на решение вопросов энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития альтернативных источников энергии.

В ходе заседания обсуждались механизмы балансировки энергосистемы, перспективы малых модульных реакторов и внедрение систем накопления электроэнергии.

Депутаты подняли и вопрос расширения теплоэлектроцентралей в небольших промышленных городах, в том числе в Шахтинске.

Председатель правления «Самрук-Энерго» Ансар Айдаров доложил о вводе новых генерирующих мощностей, а глава KEGOC Наби Айтжанов представил информацию о развитии единой электроэнергетической системы Казахстана.

Реализацию поручений Президента возьмут на контроль

Подводя итоги заседания, Наталья Годунова подчеркнула, что для каждого энергетического проекта необходимо установить четкие сроки, подтвердить финансирование и определить персональную ответственность.

Контроль должен строиться на фактической готовности объектов, своевременном выявлении задержек и устранении их причин.