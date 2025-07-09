От пожарных до IT-специалистов: в Казахстане назовут 20 лучших молодых профессионалов
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С 20 июня стартовал прием заявок на молодежную премию "Jas Keñes Sıylığı". Конкурс направлен на поддержку молодых профессионалов, проявивших себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни страны, передаёт BAQ.KZ.
Подать заявку на участие можно до 20 июля 2025 года на сайте jas-kenes.kz. Претендовать на премию могут граждане Казахстана в возрасте до 35 лет.
По итогам отбора 20 финалистов получат по одному миллиону тенге.
Организаторы расширили список номинаций с 7 до 10 — теперь участвовать могут не только педагоги и врачи, но и представители IT-сферы, атомной промышленности, креативных индустрий и другие.
В числе номинаций:
- "Qaisar" — для сотрудников аварийно-спасательных служб и пожарных;
- "Örleu" — для айтишников и специалистов по искусственному интеллекту;
- "Bılım jäne Ğylym" — для преподавателей и ученых;
- "Önerkäsıp" — для работников обрабатывающей и горно-металлургической промышленности;
- "Altyn jürek" — для врачей, фельдшеров и санитаров;
- "Zharyq" — для энергетиков и сотрудников нефтегазовой отрасли;
Конкурс будет проходить в три этапа. Победителей определят по итогам экспертного отбора. Призовой фонд составляет 20 миллионов тенге.
Премия "Jas Keñes Sıylığı" учреждена в 2024 году и стала независимой площадкой для признания молодых специалистов, которые вносят реальный вклад в развитие страны. В этом году конкурс впервые проводится в расширенном формате.