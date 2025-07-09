С 20 июня стартовал прием заявок на молодежную премию "Jas Keñes Sıylığı". Конкурс направлен на поддержку молодых профессионалов, проявивших себя в ключевых сферах экономики и общественной жизни страны, передаёт BAQ.KZ.

Подать заявку на участие можно до 20 июля 2025 года на сайте jas-kenes.kz. Претендовать на премию могут граждане Казахстана в возрасте до 35 лет.

По итогам отбора 20 финалистов получат по одному миллиону тенге.

Организаторы расширили список номинаций с 7 до 10 — теперь участвовать могут не только педагоги и врачи, но и представители IT-сферы, атомной промышленности, креативных индустрий и другие.

В числе номинаций:

"Qaisar" — для сотрудников аварийно-спасательных служб и пожарных;

"Örleu" — для айтишников и специалистов по искусственному интеллекту;

"Bılım jäne Ğylym" — для преподавателей и ученых;

"Önerkäsıp" — для работников обрабатывающей и горно-металлургической промышленности;

"Altyn jürek" — для врачей, фельдшеров и санитаров;

"Zharyq" — для энергетиков и сотрудников нефтегазовой отрасли;

Конкурс будет проходить в три этапа. Победителей определят по итогам экспертного отбора. Призовой фонд составляет 20 миллионов тенге.

Премия "Jas Keñes Sıylığı" учреждена в 2024 году и стала независимой площадкой для признания молодых специалистов, которые вносят реальный вклад в развитие страны. В этом году конкурс впервые проводится в расширенном формате.