От предпринимательства до инклюзии: в области Жетісу обсудили актуальные вопросы развития региона
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Развитие социальной инфраструктуры, поддержка бизнеса, доступность реабилитационных услуг и перспективы сельского хозяйства — эти и другие вопросы стали темами встреч представителей республиканской делегации с жителями области Жетісу. В ходе рабочего визита также обсудили реализацию Послания Главы государства и актуальные задачи региона.
Делегация, в состав которой вошли представители Курултая РК, Қазақстан Халық Кеңесі и ряда министерств, провела встречи в Талдыкоргане с общественностью, предпринимателями, представителями социальной сферы и трудовыми коллективами.
На встрече в Доме дружбы депутат Курултая Екатерина Смолякова остановилась на вопросах модернизации социальной инфраструктуры, развития сельского хозяйства и туризма. По её словам, объявленный 2027 год Годом масштабного общенационального строительства предполагает не только возведение новых зданий, но и обновление существующих объектов, а также строительство инфраструктуры, необходимость в которой давно назрела.
В Палате предпринимателей «Атамекен» участники обсудили развитие женского и социального предпринимательства, доступность льготного кредитования и совершенствование системы государственных закупок.
Отдельная встреча состоялась с паралимпийцами. В центре внимания оказались вопросы формирования инклюзивного общества и поддержки детей с особыми потребностями. В частности, обсуждалась необходимость своевременной медицинской, психолого-педагогической и реабилитационной помощи. В этом направлении разрабатывается законопроект о комплексной поддержке детей.
Также были подняты вопросы ранней диагностики, доступности услуг в цифровом формате и нехватки специалистов по жестовому языку.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков отметил, что государственная поддержка паралимпийского спорта будет продолжена. Она предусматривает подготовку спортсменов к международным соревнованиям, обеспечение оборудованием, стимулирование призёров и возмещение расходов сопровождающих лиц.
Кроме того, во Дворце языков прошла встреча с членами Общественного совета области, где обсудили дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения.
Представители делегации также посетили завод по производству аккумуляторов ТОО «Кайнар-АКБ», Центр активного долголетия и Жетысуский университет имени И. Жансугурова. На предприятии с делегацией встретились около 100 сотрудников. В университете обсудили качество подготовки специалистов, развитие науки, трудоустройство выпускников и укрепление кадрового потенциала области.
Завершился рабочий визит поездками в Коксуский и Ескельдинский районы, где представители делегации провели встречи с населением.
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