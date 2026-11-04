От предпринимательства до инклюзии: в области Жетісу обсудили актуальные вопросы развития региона

Развитие социальной инфраструктуры, поддержка бизнеса, доступность реабилитационных услуг и перспективы сельского хозяйства — эти и другие вопросы стали темами встреч представителей республиканской делегации с жителями области Жетісу. В ходе рабочего визита также обсудили реализацию Послания Главы государства и актуальные задачи региона.

Делегация, в состав которой вошли представители Курултая РК, Қазақстан Халық Кеңесі и ряда министерств, провела встречи в Талдыкоргане с общественностью, предпринимателями, представителями социальной сферы и трудовыми коллективами.

На встрече в Доме дружбы депутат Курултая Екатерина Смолякова остановилась на вопросах модернизации социальной инфраструктуры, развития сельского хозяйства и туризма. По её словам, объявленный 2027 год Годом масштабного общенационального строительства предполагает не только возведение новых зданий, но и обновление существующих объектов, а также строительство инфраструктуры, необходимость в которой давно назрела.

В Палате предпринимателей «Атамекен» участники обсудили развитие женского и социального предпринимательства, доступность льготного кредитования и совершенствование системы государственных закупок.

Отдельная встреча состоялась с паралимпийцами. В центре внимания оказались вопросы формирования инклюзивного общества и поддержки детей с особыми потребностями. В частности, обсуждалась необходимость своевременной медицинской, психолого-педагогической и реабилитационной помощи. В этом направлении разрабатывается законопроект о комплексной поддержке детей.

Также были подняты вопросы ранней диагностики, доступности услуг в цифровом формате и нехватки специалистов по жестовому языку.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков отметил, что государственная поддержка паралимпийского спорта будет продолжена. Она предусматривает подготовку спортсменов к международным соревнованиям, обеспечение оборудованием, стимулирование призёров и возмещение расходов сопровождающих лиц.

Кроме того, во Дворце языков прошла встреча с членами Общественного совета области, где обсудили дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения.

Представители делегации также посетили завод по производству аккумуляторов ТОО «Кайнар-АКБ», Центр активного долголетия и Жетысуский университет имени И. Жансугурова. На предприятии с делегацией встретились около 100 сотрудников. В университете обсудили качество подготовки специалистов, развитие науки, трудоустройство выпускников и укрепление кадрового потенциала области.

Завершился рабочий визит поездками в Коксуский и Ескельдинский районы, где представители делегации провели встречи с населением.