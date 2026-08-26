От ремесел до гастрономии: Казахстан и Вьетнам готовят новые турмаршруты
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Казахстан и Вьетнам рассматривают новые возможности для развития креативного туризма, который объединяет путешествия, культуру и творческие индустрии.
Перспективы сотрудничества обсудили заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева и заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча.
Один из ключевых форматов — погружение туристов в культурную среду через знакомство с традиционными ремеслами, обычаями и национальной кухней, а также участие в мастер-классах и творческих программах.
Кроме того, стороны предложили совместно развивать комплексные туристические маршруты. В них могут войти исторические города, объекты культурного наследия, музеи, ремесленные центры, фестивали и современные культурные пространства Казахстана и Вьетнама.
Ожидается, что такие проекты помогут не только привлечь новых туристов, но и расширить культурные обмены между двумя странами.
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