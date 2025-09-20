Ресторан бывшего акима Костаная, приговоренного к 13 годам лишения свободы за взятки, продали спустя почти 10 лет после приговора. И почти в 10 раз дешевле стартовой цены. Резиденцию бывшего акима области все еще перестраивают под реабилитационный центр. Подробнее читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

За судьбой двух скандальных объектов Костаная местные жители наблюдают последние 10 лет. Ресторан "Алтын-Саф", расположенный на правом берегу реки Тобол и принадлежавший бывшему акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову, попал под конфискацию еще в 2016 году. Тогда Ахметжанова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за систематическое получение взяток в особо крупном размере. Но ресторан никак не могли продать с торгов, как это требуется по закону. Еще один объект попал в число скандальных в 2019 году, когда стало известно, что в нем проживает бывший аким Костанайской области Архимед Мухамбетов с семьей. Это загородная резиденция, тоже расположенная на берегу реки Тобол, общей площадью 20 гектаров. Мухамбетов проживал в доме площадью 200 квадратных метров. Все это содержалось за счет средств налогоплательщиков. Два года назад президент страны поручил передать резиденцию детям. Но спустя два года ее все еще не переделали под реабилитационный центр, который планировало открыть этой осенью.

Два ресторана, торговый дом и коттедж

Помимо ресторана "Алтын-Саф" у бывшего акима Костаная после вынесения приговора в апреле 2016 года под конфискацию попало еще три объекта. Это ресторан "Метрополь", расположенный в самом центре города и торговый дом "Монолит" в 7-м микрорайоне. И даже его двухэтажный коттедж, который позже через суд удалось вывести из-под объектов конфискации. Все объекты сначала предлагали на безвозмездной основе государственным юридическим лицам. Но приспособить под госнужды смогли только один из них, остальные выставили на торги. Кстати, позже Ахметжанову удалось сократить срок до 4 лет лишения свободы, большую часть из которого он провел в колонии-поселении.

Ресторан "Алтын-Саф"

Торговый дом "Монолит" оценили почти в 87 млн тенге, но довольно быстро продали частному лицу всего за 40 млн тенге. Ресторан "Метрополь", который оценили почти в 450 млн тенге, сразу взяло себе на баланс министерство информации и коммуникаций РК, а потом передало его ГЦВП без права выкупа. И в итоге в бывшем ресторане открыли центральное здание "Правительства для граждан". Правда внутри оставалась винтовая лестница - остаток ресторанного бизнеса, по которой не очень удобно было подниматься пенсионерам, а лифты так и не установили.

В этом году в акимате области решили, что "Правительство для граждан" должно переехать в свое прежнее здание, расположенное по ул. Тауелсиздик, 114. До этого в нем находился центр миграционных услуг. На ремонт старого здания ЦОНа выделили 140 млн тенге и за лето смогли обновить. Правда, как оказалось, не до конца. Денег хватило только замену фасада с внешней стороны и на внутренние отделочные работы. Задняя сторона здания так и осталась без ремонта, потому что денег на нее в бюджете не заложили. В пресс-службе местного филиала "Правительства для граждан" нам пояснили, что керамогранитная плитка задней стены здания находится в нормальном состоянии и менять ее пока не планируют.

Второй ресторан в котором находился ЦОН.

Пару недель назад сотрудники "Правительства для граждан" переехали в свое прежнее здание. Здание ресторана "Метрополь" экс-акима вновь осталось не у дел. Сейчас оно пустует, а на двери весит табличка о переезде ЦОНа на прежнее место.

Как пояснили в управлении культуры акимата Костанайской области, в здании ресторана скоро разместится картинная галерея современного искусства. Правда сначала в нем нужно провести ремонт.

"Мы должны инвестировать в культурное будущее нашего региона, поэтому создание новое картинной галереи станет хорошим шагом к этому. Новая галерея сможет принимать передвижные выставки из национальных музеев, частных коллекций и зарубежных центров", - прокомментировал ситуацию на недавнем аппаратном совещании аким Костанайской области Кумар Акскакалов.

На заседании уточнили, что существующий в Костанае выставочный зал очень маленький, поэтому в нем нет возможности выставлять все художественные произведения. Между тем, в фондах областного музея хранится более 4 000 картин, которые редко показывают посетителям.

Сколько средств потребуется на переделку здания ресторана под современную картинную картину, как скоро их выделят и когда, наконец, откроется новый объект - на совещании не уточнили.

Больше продавать не будем?

Ресторан "Алтын-Саф", который оценили почти в 430 млн тенге, оставался самым сложным объектом. Его долгое время не могли ни приспособить под государственные нужды, ни продать с аукциона. Все из-за труднодоступного месторасположения. Так как он находится на правом берегу реки за Большим мостом Костаная уже на территории Костанайского района, добираться до него очень далеко. Автобусы в этот район не ходят до сих пор, а прошлогодний паводок затопил и без того обветшавшее здание почти наполовину.

С 2017 года здание ресторана находилось на балансе управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. В нем планировали открыть Центр поддержки предпринимателей "Жас Атамекен" и фонда "Даму". Такую идею предлагал бывший аким области Архимед Мухамебтов. Но она так и не воплотилась в жизнь из-за удаленности объекта. Все это время управление предпринимательства оплачивало услуги охраны, так как здание могли бы растащить.

В итоге здание было решено продавать с торгов на повышение цены. Но и это решение не приносило результата два года. В 2023 году стартовой ценой ресторана назвали 850 млн тенге, а аукцион проводили на повышение. Не удивительно, что после нескольких попыток его так никто и не купил.

Попытки продажи оказались настолько безуспешными, что в конце прошлого года глава региона заявил, что ресторана больше продавать не будут, а переоборудуют под культурный или креативный центр. Но уже тогда идея казалась сомнительной: объект расположен почти в 10 км от центра города, автобусного сообщения к нему нет. Кроме того, после конфискации прошло почти 10 лет. Здание сильно обветшало, крыльцо почти разрушено, плитка посыпалась, терраса заросла травой, а прошлогодний паводок только усугубил состояние объекта.

Бывший ресторан "Алтын-Саф"

Ушел с молотка с третьей попытки

В этом году было предпринято еще несколько попыток продать здание с торгов. Организовало их управление финансов акимата Костанайской области. На сайте управления до сих пор весит объявление о продаже здания общей площадью 1 558,4 квадратных метра, расположенное на 550-ом километре трассы Екатеринбург-Алматы. Площадь неделимого земельного участка - 0,1916 гектаров. Стартовая цена - 256,5 млн тенге, что почти в полтора раза меньше, чем в 2016 году. Последняя дата торгов - 22 августа 2025 года. Однако продали его еще почти в три раза дешевле. И только с третьей попытки. До этого торги дважды проходили весной этого года.

"Здание "Алтын-Сафа" продала за 91 млн тенге после последних торгов в конце августа. Кому именно продали мы не имеем право разглашать такую информацию. Продали частному лицу", - сообщили в управлении финансов акимата Костанайской области.

И добавили, что новый владелец должен выполнить условия продажи, которые были указаны в объявлении о проведении аукциона. Он обязан в течение двух лет после покупки провести реконструкцию или капитальный ремонт здания. Под что он его оборудуют в управлении не знают.

Появилась информация о том, что в здании будет выставочный зал для картин, но нам ее опровергли.

"Здание ресторана точно выкупило не государство и там не будет государственного объекта. Что там будет - мы не знаем", - сообщила специалист отдела охраны и использования объектов историко-культурного наследия и обеспечения информационной безопасности управления культуры акимата Костанайской области Аида Тимирова.

Возле самого здания мы увидели охранника, который сказал, что, скорее всего, здесь снова будет ресторан. Здание обветшало еще больше, ступенек почти не осталось, сквозь них растет трава, а внутри пахнем сыростью. Так что объект потребует немалых вложений, но, похоже, что государство от главной головной боли избавилось, хотя и спустя почти десятилетие. Впрочем, станет ли объект частью ресторанного бизнеса и будет ли пользоваться популярностью у костанайцев пока еще вопрос.

Оборудование в процессе закупки

Еще один знаковый объект, который попал в число скандальных 6 лет назад, недавно начали переделывать в реабилитационный центр для детей. В 2023 году бывшую резиденцию акима Кстанайской области впервые показали журналистам. В нем оказалось шесть корпусов, несколько домов, теннисные площадки, баня, пирс, беседка у воды, бассейн... Бывший аким региона Архимед Мухамбетов проживал в двухэтажном коттедже, за который, по его словам, платил из своего кармана. Коммунальные услуги ему обходились примерно в 40 000 тенге. Однако о том, что весь этот загородный комплекс площадью 20 гектаров содержался за бюджетный счет, экс-аким умолчал.

С момента поручения президента страны переделать пять резиденций, в том числе, и костанайскую, под нужды детей, прошло два года.

К концу этого года резиденцию обещали перестроить под центр для детей с психоневрологическими и двигательными нарушениями. И даже называли время открытия - осень 2025 года, но пока еще не открыли. Всего в регионе около 5000 таких детей, но не у всех есть показания для прохождения реабилитации в центре. Их будут выбирать согласно рекомендациям врачей. В центре одновременно смогут находиться до 60 детей от 14 до 21 дня. С учетом того, что учреждение будет работать круглый год, это даст возможность большинству детей пройти реабилитацию.

Но для этого нужно провести существенную реконструкцию. В зданиях установить лифты, сделать пандусы, глубину бассейна уменьшить. На реконструкцию потратили почти 1,5 млрд тенге. Из них местный бюджет дал 352 млн тенге, а 1 млрд выделил фонд "Казахстан халкына".

"Реконструкция практически завершена. Лифты установили, бассейн уменьшили. Все идет по плану. Сейчас в здание завозят мебель и оборудование. Если все и дальше так пойдет, центр откроем уже в этом году, как и обещали", - сообщила заместитель руководителя управления занятости и социальных программ акимата Костанайской области Алия Мекебаева.

Сейчас, как мы убедились, вместо двух пунктов охраны у здания бывшей резиденции остался один. Дальше него нас не пустили. Работ на территории не видно, техники не слышно. Охранники сообщили, что все в ожидании мебели и оборудования. Правда конкретную дату и даже месяц открытия назвать пока не могут. Ведь еще идет набор штата сотрудников. Мебель и оборудование уже в процессе закупки, как местного, так и европейского производства. В частности, специализированные кровати и кресла из Финляндии, а роботизированный экзоскелет локомат из Италии. Он помогает восстановить навыки ходьбы у детей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Из 5000 детей уже 1300 получили рекомендации для посещения центра реабилитации. И даже если этот год уйдет на его полную укомплектацию, то в следующем он точно начнет круглогодичную работу. Если в итоге все объекты недвижимости, которые когда-то принадлежали чиновникам, начнут работать на благо народа, то это станет большим плюсом для области.

Фото и видео: Аскар Кенжетаев.