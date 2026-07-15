От шоу-бизнеса до медицины: кого Respublica отправляет на выборы в Курултай

Respublica не раз называли партией предпринимателей и новых лиц. Однако в утвержденном списке кандидатов оказались не только представители бизнеса, но и медиа, креативной индустрии, медицины, финансового сектора и аграрной отрасли. BAQ.KZ изучил список кандидатов и подготовил топ-5 самых известных персон, которые поборются за места в Курултае.

Айдарбек Ходжаназаров – предпринимательство и развитие экономики

Партийный список Respublica возглавил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров. В него вошли 76 кандидатов, средний возраст которых составляет 41 год. По данным партии, около 70% участников списка впервые участвуют в выборах, а почти треть уже имеет опыт избирательных кампаний.

parlam.kz

Представляя предвыборную программу, Ходжаназаров подчеркнул, что партия делает ставку на развитие экономики, поддержку предпринимательства.

«Главное богатство Казахстана – не в недрах, а в людях. Мы работаем для того, чтобы государство умело слышать экономику, поддерживать новые отрасли и защищать честную конкуренцию», – заявил он.

По словам председателя партии, сегодня Respublica занимается не только вопросами бизнеса, но и уделяет большое внимание решению социальных проблем.

Напомним, на съезде Айдарбек Ходжаназаров был единогласно переизбран председателем партии еще на три года.

Бейбит Алибеков – от медиа к политике

Одним из самых известных кандидатов стал предприниматель и медиаменеджер Бейбит Алибеков. Он известен как управляющий партнер медиахолдинга Alibekov Media Group и один из сооснователей партии.

Во время съезда Алибеков отметил, что за последние годы Respublica заметно окрепла.

«Мы не партия, которая жалуется. Мы партия, которая делает», – подчеркнул он.

Фото: instagram.com/alibekovkz

При этом Алибеков с улыбкой назвал Айдарбека Ходжаназарова «Джоном Уиком с пятью образованиями – в бизнесе и в жизни», отметив его вклад в развитие партии.

Азамат Марклен – голос креативной индустрии

Одним из самых неожиданных кандидатов стал медиапродюсер Азамат Марклен – один из основателей творческой группы «Ирина Кайратовна».

baq.kz

Выступая на съезде, он признался, что решение прийти в политику стало для него новым опытом.

«Наверное, ещё несколько лет назад, если бы мне сказали, что мне дадут слово на партийном съезде, я бы подумал, что это либо чей-то пранк, либо у партии очень смелый креативный директор», – сказал Марклен.

По его словам, он пришел в политику не ради публичности, а чтобы использовать профессиональный опыт для решения проблем креативной индустрии.

Максим Барышев – экономика и налоговая политика

В список также вошел основатель группы компаний «Учет», эксперт по налогам и сопредседатель партии Respublica Максим Барышев. Его имя хорошо известно в профессиональном сообществе благодаря многолетней работе в сфере налогового консультирования, бухгалтерского учета и защиты интересов бизнеса.

Выступая на одном из партийных съездов, Максим Барышев отметил, что одной из ключевых задач Respublica станет изменение отношения государства к предпринимателям.

«Предприниматели рассматриваются не как драйвер развития экономики и создания рабочих мест, а как налогоплательщики. Поэтому одна из целей партии – изменить подобное отношение к бизнесу, а также инициировать поправки в действующее законодательство, чтобы сделать его более справедливым и корректным по отношению к предпринимателям», – сказал он.

Максим Барышев Фото: uchet.kz

В партийной команде он представляет экономический блок, уделяя особое внимание вопросам развития предпринимательства, совершенствования налоговой системы и созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса.

Ерлан Сулейменов – здравоохранение

Завершает пятерку генеральный директор сети клинико-диагностических лабораторий «ОЛИМП» Ерлан Сулейменов. По образованию он врач, а за годы работы зарекомендовал себя как руководитель, реализовавший ряд крупных проектов в сфере здравоохранения.

В партии Respublica Ерлан Сулейменов представляет интересы отечественного бизнеса и системы здравоохранения. В своей политической деятельности он уделяет внимание вопросам модернизации медицины, внедрения современных технологий и развития частного предпринимательства.

Фото: instagram.com/suleimenov.yerlan

Кто еще вошел в список?

Отметим, что основу партийного списка составляют предприниматели – 68%. Еще 10,6% кандидатов представляют государственный и квазигосударственный сектор, 1,3% – сферу науки и образования, 1,2% –агропромышленный комплекс, а 18,5% – культуру, спорт, медиа и неправительственные организации.

Предвыборная программа Respublica строится вокруг формулы «Благополучный гражданин – Ответственное общество – Эффективное государство – Безопасная страна».

Как появилась Respublica

Напомним, о создании партии Respublica впервые объявили 29 августа 2022 года. Тогда предприниматель и блогер Бейбит Алибеков опубликовал видео, в котором сообщил о создании нового политического объединения.

«Мы выступаем за перемены без потрясений, за реальные реформы без разглагольствования, за объединение всех здравомыслящих граждан», – говорилось в обращении.

Читай также:

От политики до большого бизнеса: топ-5 самых известных кандидатов «Әділет»