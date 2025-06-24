От шторма до жары: синоптики предупредили о погодных качелях
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С 25 по 27 июня жителей Казахстана ожидает резко контрастная погода — от проливных дождей и гроз на севере до палящей жары на юге. Об этом сообщили синоптики с опорой на прогнозы по крупнейшим городам страны — Астане, Алматы и Шымкенте, передает BAQ.KZ.
В столице ожидается нестабильная и ветреная погода:
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25 июня: ночью и утром дождь с грозой, ветер до 18 м/с. Температура — от +9 ночью до +22 днём.
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26 июня: временами дождь и гроза, +11…+23.
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27 июня: возможны кратковременные осадки, ветер сменит направление. Днём потеплеет до +25.
Погода в Алматы будет резко меняться — от сильной жары до дождей с градом:
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25 июня: без осадков, жара до +36 °C.
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26 июня: днём дождь, гроза и возможен град. Температура опустится до +30.
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27 июня: вновь дождливо, грозы, +26…+28.
В Шымкенте — жарко, сухо и ветрено:
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25 июня: до +38 градусов, ветер до 20 м/с.
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26 июня: похолодает до +30, но без осадков.
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27 июня: +32 и вновь ясно.
Специалисты рекомендуют внимательно следить за погодными предупреждениями, особенно водителям и родителям с детьми. Ветер и грозы могут сопровождаться кратковременными ухудшениями видимости и повышенным риском для уличных работ и отдыха на природе.
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