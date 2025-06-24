С 25 по 27 июня жителей Казахстана ожидает резко контрастная погода — от проливных дождей и гроз на севере до палящей жары на юге. Об этом сообщили синоптики с опорой на прогнозы по крупнейшим городам страны — Астане, Алматы и Шымкенте, передает BAQ.KZ.

В столице ожидается нестабильная и ветреная погода:

25 июня: ночью и утром дождь с грозой, ветер до 18 м/с. Температура — от +9 ночью до +22 днём.

26 июня: временами дождь и гроза, +11…+23.

27 июня: возможны кратковременные осадки, ветер сменит направление. Днём потеплеет до +25.

Погода в Алматы будет резко меняться — от сильной жары до дождей с градом:

25 июня: без осадков, жара до +36 °C.

26 июня: днём дождь, гроза и возможен град. Температура опустится до +30.

27 июня: вновь дождливо, грозы, +26…+28.

В Шымкенте — жарко, сухо и ветрено:

25 июня: до +38 градусов, ветер до 20 м/с.

26 июня: похолодает до +30, но без осадков.

27 июня: +32 и вновь ясно.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за погодными предупреждениями, особенно водителям и родителям с детьми. Ветер и грозы могут сопровождаться кратковременными ухудшениями видимости и повышенным риском для уличных работ и отдыха на природе.