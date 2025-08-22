В Костанайской области правоохранители усилили работу по борьбе с бытовым насилием, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. С начала года здесь зафиксировано 286 случаев побоев и причинения легкого вреда здоровью, значительная часть которых произошла в семьях.

Благодаря действиям дознавателей и участковых инспекторов, в суд направлено 63 уголовных дела, из них 30 уже рассмотрены. Виновные понесли наказание: четверо получили ограничение свободы, 16 — общественные работы, девять — взыскания.

Особый резонанс вызвало дело в Лисаковске: мужчина повторно за год избил своего пасынка и получил год колонии. Правоохранители подчеркивают: каждое дело — это не просто сухая статистика, а судьбы людей. Именно поэтому в работе участвуют не только полиция и прокуратура, но и социальные службы, особенно когда речь идет о детях.