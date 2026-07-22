В центре внимания избирателей оказались не только предвыборные программы. Неосторожные заявления, участие звезд шоу-бизнеса в партийных списках и конфликты во время съездов уже активно обсуждаются в социальных сетях.

BAQ.KZ продолжает знакомить читателей с наиболее заметными участниками предвыборной гонки. В этом материале – кандидаты от Народной партии Казахстана, партии «Байтақ» и Общенациональной социал-демократической партии, которые особенно выделились своими заявлениями.

Китайский и «скандинавский» социализм

Народная партия Казахстана вновь обозначила свою идеологическую позицию. Председатель НПК Нурсултан Шоканов заявил, что партия выступает за идеи социализма в современном понимании, но не против рыночной экономики.

«Мы не выступаем за приватизацию или, наоборот, за передачу всего в государственную и коммунальную собственность. Мы за свободные рыночные отношения в бизнесе. Мы понимаем, что в мире есть немало примеров построения социально справедливого государства. Это и Китайская Народная Республика, и скандинавский социализм – именно на них мы ориентируемся. Поэтому коммунистические идеи с точки зрения равенства в обществе нам близки. Но мы не говорим о том, что пропагандируем коммунизм в экономике и других сферах. Если коротко, то мы – социал-демократическая партия», – сказал Шоканов.

Фото: пресс-служба НПК

Кроме того, глава НПК считает, что политическая сила должна соединять экономическую эффективность с социальной ответственностью.

Певицы идут в Курултай

Еще одной обсуждаемой темой стало появление в списке Народной партии известных представительниц шоу-бизнеса.

НПК выдвинула народную артистку Казахстана Тамару Асар, а также телеведущую, певицу и блогера Акботу Аскарбекову, более известную как Аша Матай.

Участие медийных персон в выборах вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Во время общения с журналистами Ашу Матай попросили назвать последний закон или законопроект, с которым она ознакомилась. Ответить на вопрос телеведущая не успела: ее пригласили на сцену, после чего беседа со СМИ завершилась.

Позже адвокат Мейрман Шекеев публично предложил Аше Матай и Тамаре Асар принять участие в открытых дебатах. По его словам, такая встреча позволила бы понять, насколько хорошо кандидатки знают законодательство Казахстана.

Сама Аша Матай назвала свое выдвижение осознанным решением и большой ответственностью.

«Мне близки принципы партии – социальная справедливость, защита интересов граждан и открытый диалог с обществом. Как специалист в сфере медийной и творческой работы, я готова делиться своим опытом, усиливать команду и вносить вклад в развитие партийной коммуникации», – написала она в социальных сетях.

Фото: instagram.com/asha_matai

Критику в адрес медийных кандидатов прокомментировал и председатель НПК.

«Да, среди наших кандидатов есть известные представители культуры и медиа, их знает вся страна. И мы этого не стесняемся, наоборот – мы этим гордимся. Публичные люди объездили всю страну и видели жизнь простых людей вообще без розовых очков», – заявил он.

Отключенный микрофон и спор съезде «Байтақ»

Съезд партии «Байтақ», прошедший 9 июля, запомнился не только утверждением списка кандидатов, но и публичным конфликтом между членами партии.

Во время выступления председателя партии Азаматхана Амиртаева к трибуне вышел член политического совета Аскар Иманалиев. Он заявил, что не согласен с повесткой съезда, и предложил рассмотреть вопрос о смене руководства.

В ходе выступления Иманалиева перестал работать микрофон. В зале началась словесная перепалка, а кадры произошедшего быстро распространились в социальных сетях.

По завершении данного эпизода был оглашен партийный список кандидатов для участия в выборах в Курултай. В указанный список был включен, в числе прочих, и Аскар Иманалиев.

Напомним, партия «Байтақ» первоначально утвердила 51 кандидата.

Фото: BAQ.KZ

Однако позже четверо кандидатов по личным обстоятельствам подали заявления и отказались от участия в выборах», – сообщил Амиртаев.

По словам председателя, партия не стремится искусственно увеличивать число кандидатов.

«Байтақ не гонится за количеством кандидатов и не стремится искусственно увеличивать партийный список ради красивой статистики. Мы не собираем список ради списка. Для меня и моих единомышленников важны не цифры, а люди», – написал он.

«Свадебных генералов» в списке не будет

ОСДП представила самый короткий партийный список среди участников выборов в Курултай – в него вошли 33 кандидата. Председатель партии Асхат Рахимжанов заявил, что ОСДП не стремилась увеличить число кандидатов.

«Мы не сторонники того, чтобы в партийный список попадали случайные люди, свадебные генералы или еще кто-то. Мы в первую очередь говорим о том, что имеем амбиции пройти пятипроцентный барьер и попасть в законодательный орган страны. Это очень серьезная трибуна, очень ответственное дело», – заявил Рахимжанов на заседании ЦИК.

Фото: BAQ.KZ

По его словам, партия также не намерена включать в список известных блогеров или других публичных людей только ради привлечения голосов.

«Мы не поддерживаем подход, при котором человек случайно приходит в партию перед выборами, попадает в список, а затем становится депутатом Курултая. Это не наша политика. Мы так не работаем», – отметил председатель ОСДП.

Рахимжанов добавил, что приоритет отдали людям, которые давно сотрудничают с партией, знают ее программу и разделяют социал-демократические принципы. При этом он напомнил, что на выборах 2023 года в списке ОСДП было 19 человек, тогда как в этот раз в партийный список вошли 33 кандидата.