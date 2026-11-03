От слов к делу: студенты Актобе поддержали «Таза Қазақстан» сбором макулатуры

В Актобе студенты присоединились к общенациональной программе «Таза Қазақстан» и организовали сбор макулатуры. Молодежь решила подкрепить разговоры о бережном отношении к природе конкретным делом.

Экологическая акция прошла в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова в рамках мероприятия «Экологическое воспитание – залог чистого будущего».

Участники обсудили, как повседневные привычки влияют на состояние окружающей среды. Речь шла о сортировке отходов, переработке вторичного сырья и разумном расходовании природных ресурсов.

Главным практическим этапом встречи стал сбор макулатуры. Студенты присоединились к акции, призванной привлечь внимание к раздельному сбору отходов и переработке бумаги.

Государственный экологический инспектор, главный специалист Департамента экологии Актюбинской области Гульзат Нурушева подчеркнула, что экологическая культура формируется через личное участие каждого человека.

«Формирование экологической культуры и сохранение природных ресурсов – общая задача каждого из нас. Особое значение имеет активное участие молодёжи в природоохранных инициативах в рамках программы «Таза Қазақстан», в том числе поддержка таких начинаний, как сбор макулатуры. Бережное отношение к природе должно стать повседневным жизненным принципом каждого гражданина», - отметила она.

В университете считают, что подобные акции помогают студентам переходить от обсуждения экологических проблем к практическим действиям.

«Сегодняшняя инициатива по сбору макулатуры показывает, что студенты не остаются равнодушными к экологическим проблемам и готовы вносить реальный вклад в охрану окружающей среды», - сказал главный специалист Департамента по социальным вопросам и молодежной политике университета Даурен Оразалин.

Мероприятие стало частью работы по экологическому воспитанию молодежи в рамках программы «Таза Қазақстан». Организаторы рассчитывают, что раздельный сбор отходов и бережное отношение к ресурсам постепенно станут привычной частью повседневной жизни студентов.