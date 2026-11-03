От слов к делу: студенты Актобе поддержали «Таза Қазақстан» сбором макулатуры
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе студенты присоединились к общенациональной программе «Таза Қазақстан» и организовали сбор макулатуры. Молодежь решила подкрепить разговоры о бережном отношении к природе конкретным делом.
Экологическая акция прошла в Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова в рамках мероприятия «Экологическое воспитание – залог чистого будущего».
Участники обсудили, как повседневные привычки влияют на состояние окружающей среды. Речь шла о сортировке отходов, переработке вторичного сырья и разумном расходовании природных ресурсов.
Главным практическим этапом встречи стал сбор макулатуры. Студенты присоединились к акции, призванной привлечь внимание к раздельному сбору отходов и переработке бумаги.
Государственный экологический инспектор, главный специалист Департамента экологии Актюбинской области Гульзат Нурушева подчеркнула, что экологическая культура формируется через личное участие каждого человека.
«Формирование экологической культуры и сохранение природных ресурсов – общая задача каждого из нас. Особое значение имеет активное участие молодёжи в природоохранных инициативах в рамках программы «Таза Қазақстан», в том числе поддержка таких начинаний, как сбор макулатуры. Бережное отношение к природе должно стать повседневным жизненным принципом каждого гражданина», - отметила она.
В университете считают, что подобные акции помогают студентам переходить от обсуждения экологических проблем к практическим действиям.
«Сегодняшняя инициатива по сбору макулатуры показывает, что студенты не остаются равнодушными к экологическим проблемам и готовы вносить реальный вклад в охрану окружающей среды», - сказал главный специалист Департамента по социальным вопросам и молодежной политике университета Даурен Оразалин.
Мероприятие стало частью работы по экологическому воспитанию молодежи в рамках программы «Таза Қазақстан». Организаторы рассчитывают, что раздельный сбор отходов и бережное отношение к ресурсам постепенно станут привычной частью повседневной жизни студентов.
Самое читаемое
- Казахстан собрал один из крупнейших урожаев за 15 лет: что стоит за высокими показателями
- Учёные СКУ разработали технологию повышения долговечности дорог с использованием промышленных отходов
- Трамп окончательно проиграл суд против WSJ из-за письма Эпштейну
- Одна из 2,5 тысячи в мире: казахстанский профессор получила редкое признание
- В Атырауской области 12 многодетных семей получили ключи от новых домов