От США до ОАЭ: в какие страны экспортируют казахстанские IT-продукты
Казахстанские технологии продаются в США, Германии, ОАЭ и других странах.
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Одним из ключевых инструментов продвижения стал каталог цифровых решений, распространяемый через посольства Казахстана за рубежом. Этот механизм позволяет потенциальным партнёрам и заказчикам напрямую ознакомиться с отечественными IT-продуктами. Об этом сообщили в министерстве в ответ на редакционный запрос BAQ.KZ.
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за первый квартал 2025 года объём экспорта отечественных IT-продуктов составил $252,99 млн. В ведомстве уточнили, что цифровые решения из Казахстана сегодня поставляются в США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Кипр, ОАЭ, Россию и Узбекистан.
"Расширение географии экспорта говорит о высокой конкурентоспособности отечественных продуктов", — отметили в министерстве.
Выяснилось, что спрос на те или иные цифровые решения зависит от культурных, экономических и региональных особенностей стран-партнёров.
Так, например, в исламских государствах востребованы продукты, учитывающие местные нормы и предпочтения. Одним из таких решений стало "Alaqan" — технология, позволяющая проходить регистрацию и идентификацию без отображения лица. Это особенно важно для регионов с особыми требованиями к приватности.
В области искусственного интеллекта выделяются продукты компании "Higgsfield", предназначенные для генерации видеоконтента. Они активно используются в сферах медиа, маркетинга и образования.
В направлении аналитики больших данных и предиктивных решений спросом пользуются разработки CybernetAI. Их применяют в промышленности, логистике, финансовом секторе и системах безопасности — для повышения эффективности управления и принятия решений.
Интерес к электронному правительству (GovTech)
Отдельный интерес зарубежные партнёры проявляют к решениям в области GovTech — цифровизации государственных услуг. К наиболее востребованным направлениям относятся:
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электронный документооборот;
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онлайн-госуслуги;
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кибербезопасность;
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инструменты анализа данных.
Такие технологии внедряются в налоговые, таможенные, муниципальные и плановые системы.
Как изменился объём IT-экспорта?
Согласно данным Национального банка, объёмы экспорта IT-продуктов и услуг по годам выглядят следующим образом:
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2021 год — $60,07 млн
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2022 год — $337 млн
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2023 год — $529,1 млн
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2024 год (1 квартал) — $149,12 млн
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2025 год (1 квартал) — $252,99 млн
Полные итоги первого полугодия 2025 года будут опубликованы в октябре, уточнили в министерстве.
В ведомстве подчёркивают, что экспорт цифровых продуктов приносит стране конкретные экономические и социальные выгоды:
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рост налоговых поступлений в бюджет;
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создание высокооплачиваемых рабочих мест.
Цель — $1 миллиард к 2026 году
Президент Казахстана в Послании 2023 года поручил довести объём экспорта IT-продуктов до $1 млрд к 2026 году. Для реализации этой задачи Минцифры запускает ряд инициатив, включая продвижение отечественных решений за рубеж, финансовую и административную поддержку IT-предпринимателей, а также образовательные и акселерационные программы.
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