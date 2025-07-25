Одним из ключевых инструментов продвижения стал каталог цифровых решений, распространяемый через посольства Казахстана за рубежом. Этот механизм позволяет потенциальным партнёрам и заказчикам напрямую ознакомиться с отечественными IT-продуктами. Об этом сообщили в министерстве в ответ на редакционный запрос BAQ.KZ.

По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за первый квартал 2025 года объём экспорта отечественных IT-продуктов составил $252,99 млн. В ведомстве уточнили, что цифровые решения из Казахстана сегодня поставляются в США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Кипр, ОАЭ, Россию и Узбекистан.

"Расширение географии экспорта говорит о высокой конкурентоспособности отечественных продуктов", — отметили в министерстве.

Выяснилось, что спрос на те или иные цифровые решения зависит от культурных, экономических и региональных особенностей стран-партнёров.

Так, например, в исламских государствах востребованы продукты, учитывающие местные нормы и предпочтения. Одним из таких решений стало "Alaqan" — технология, позволяющая проходить регистрацию и идентификацию без отображения лица. Это особенно важно для регионов с особыми требованиями к приватности.

В области искусственного интеллекта выделяются продукты компании "Higgsfield", предназначенные для генерации видеоконтента. Они активно используются в сферах медиа, маркетинга и образования.

В направлении аналитики больших данных и предиктивных решений спросом пользуются разработки CybernetAI. Их применяют в промышленности, логистике, финансовом секторе и системах безопасности — для повышения эффективности управления и принятия решений.

Интерес к электронному правительству (GovTech)

Отдельный интерес зарубежные партнёры проявляют к решениям в области GovTech — цифровизации государственных услуг. К наиболее востребованным направлениям относятся:

электронный документооборот;

онлайн-госуслуги;

кибербезопасность;

инструменты анализа данных.

Такие технологии внедряются в налоговые, таможенные, муниципальные и плановые системы.

Как изменился объём IT-экспорта?

Согласно данным Национального банка, объёмы экспорта IT-продуктов и услуг по годам выглядят следующим образом:

2021 год — $60,07 млн

2022 год — $337 млн

2023 год — $529,1 млн

2024 год (1 квартал) — $149,12 млн

2025 год (1 квартал) — $252,99 млн

Полные итоги первого полугодия 2025 года будут опубликованы в октябре, уточнили в министерстве.

В ведомстве подчёркивают, что экспорт цифровых продуктов приносит стране конкретные экономические и социальные выгоды:

рост налоговых поступлений в бюджет;

создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Цель — $1 миллиард к 2026 году

Президент Казахстана в Послании 2023 года поручил довести объём экспорта IT-продуктов до $1 млрд к 2026 году. Для реализации этой задачи Минцифры запускает ряд инициатив, включая продвижение отечественных решений за рубеж, финансовую и административную поддержку IT-предпринимателей, а также образовательные и акселерационные программы.