Делегация Мажилиса во главе со спикером Ерланом Кошановым посетила Нуринский и Осакаровский районы Карагандинской области, передает BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки мажилисмены ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов и социальными объектами региона.

В Нуринском районе делегация посетила Многопрофильный колледж им. Болата Абдикаримова. Учебное заведение готовит специалистов по десяти специальностям для агропромышленной, строительной, производственной сфер. На сегодня здесь обучаются порядка 300 студентов.

Обращаясь к педагогам, Спикер Мажилиса отметил ключевую роль человека труда для государства. Он подчеркнул, что на сегодня в Казахстане потребность в специалистах рабочих профессий превышает 40%, поэтому необходимо уделять особое внимание подготовке молодых квалифицированных кадров.

"Вы знаете, что этот год наш Президент объявил Годом рабочих профессий. И здесь особая роль отводится колледжам и училищам. Тем, кто готовит рабочие руки для нашей страны. Вы закладываете в начинающих сварщиков, строителей, швей правильные моральные ценности, настоящее уважение к труду, любовь к своей профессии. Сильная экономика и успешное будущее страны – в руках преподавателей. Поэтому государство будет всецело поддерживать вас. Делать все для развития колледжей и улучшения условий труда учителей", – сказал Ерлан Кошанов.

При этом он сделал акцент на уже реализованных изменениях во благо людей труда: запуск новой жилищной ипотечной программы для рабочих, возможность раннего выхода на пенсию для работников вредных профессий.

В ходе посещения депутаты ознакомились с работой учебных мастерских, где студенты колледжа получают практические навыки по своим специальностям: сварочному, строительному, автослесарному делу, пищевому и швейному производству. О работе в колледже рассказала молодой специалист Арайлым Аманкелді, которая по программе "С дипломом в село" вернулась преподавать в свой родной поселок.

Депутаты проверили также ход капитального ремонта многоквартирного жилого комплекса для медицинских работников. Дом реконструировали из заброшенного здания, к концу года в новое служебное жилье смогут заехать 14 семей молодых сотрудников местной районной больницы. Как отметило руководство региона, благодаря принятым мерам господдержки медработников на селе в поселке Нура сегодня практически решена проблема с дефицитом квалифицированных кадров.

В районе активно развивается и сельское хозяйство. Мажилисмены ознакомились с работой открытой в этом году молочной фермы ТОО "МФ Рамадан". Предприятие рассчитано на содержание 1100 голов молочного скота голштеино-фризской породы. С помощью нового технологичного доильного оборудования ферма планирует производить в среднем 27 тонн молока в сутки или до 10 тысяч тонн в год.

В Осакаровском районе Спикеру Мажилиса и депутатам представили еще один инвестиционный проект – строительство ветреной электростанции мощностью 150 мВт. На сегодня здесь уже дают энергию 9 ветроустановок из 21 запланированной. Полученная "зеленая" электроэнергия через подстанцию поступает в общую распределительную сеть. Предприятие дало поселку Осакаровка 20 новых рабочих мест.

Делегация посетила также детско-юношеский центр "Жастар", в котором после полной реконструкции в 2020 году действуют 25 кружков по современным направлениям. Более 600 детей поселка обучаются здесь IT, робототехнике, работе с искусственным интеллектом, музыкальному и театральному искусству, прикладному творчеству, языкам и многому другому.

Здесь же прошла встреча мажилисменов с представителями общественности Осакаровского района. В ходе разговора состоялось обсуждение перспектив развития местного производства. В частности, в ближайшие годы в регионе планируются строительство овощехранилища на 2500 тонн, самой большой в стране молочно-товарной фермы на 6000 голов, кирпичного завода мощностью 45 млн кирпичей в год, а также существенное расширение площади орошаемых земель.

Ерлан Кошанов рассказал о принятых в прошедшей сессии Налоговом, Бюджетном и Водном кодексах, а также законах, направленных на социальное развитие. Среди них – закон по накопительной системе "Келешек", нормы по поддержке одаренных детей, сохранение базовой медицинской помощи в системе ОСМС, расширение онкоскрининга и другие.

Кроме того, Ерлан Кошанов призвал депутатов районного Маслихата активнее включаться в законотворческую работу, вносить свои предложения через Общественную палату и использовать возможности специального модуля на сайте Мажилиса. Это поднимет качество принимаемых законов с учетом реальной ситуации на местах.

Все обращения и предложения жителей, предпринимателей и руководства районов депутаты вынесут на обсуждение с началом новой парламентской сессии.