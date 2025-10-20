Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Цифрового штаба, на котором рассмотрены меры по реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, изложенных в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", передает BAQ.KZ.

Приняты решения, направленные на формирование единой цифровой экосистемы, развитие креативных индустрий, поддержку IT-стартапов и университетов.

Основные решения Цифрового штаба:

До 10 ноября 2025 года расширить перечень приоритетных видов деятельности в сфере ИКТ, укрепив статус Astana Hub как регионального центра инноваций и предпринимательства.

Запретить государственным органам и их подведомственным организациям разработку отдельных мобильных приложений, обеспечив внедрение сервисов только на платформах eGov и Aitu .

Утвердить правила распределения вычислительных ресурсов Национального суперкомпьютерного центра Alem.cloud и подготовить соответствующий нормативный акт.

Astana Hub расширит направления деятельности

В перечень приоритетных видов деятельности технопарка IT-стартапов включены мультимедиа, дизайн и издательство игр, сопровождение и модификация программного обеспечения, услуги в сфере киберспорта, а также обучение английскому языку и аутсорсинг бизнес-процессов для нерезидентов. Это усилит позиции Astana Hub как центра притяжения глобального технологического сообщества.

Все госприложения объединят в eGov и Aitu

Для создания удобной и безопасной цифровой среды государственные мобильные сервисы будут постепенно интегрированы в экосистемы eGov и Aitu по принципу SuperApp. Это устранит раздробленность приложений, ускорит процессы и повысит качество госуслуг.

Alem.cloud — для науки, стартапов и бизнеса

Утверждение правил работы Alem.cloud обеспечит прозрачный механизм доступа к вычислительным мощностям суперкомпьютера для стартапов, вузов, научных институтов и государственных структур. Приоритетными сферами использования определены образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, госуправление, энергетика, нефтегаз, горно-металлургический комплекс, геологоразведка, транспорт и логистика, промышленность, строительство и робототехника.