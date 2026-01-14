Профильные комитеты Мажилиса Парламента Республики Казахстан приняли в работу одиннадцать новых законопроектов, передает BAQ.KZ.

Документы охватывают широкий круг вопросов - от конституционного статуса города Алатау и государственной службы до инвестиционной деятельности, цифровизации дорожной безопасности и международных соглашений.

В числе ключевых инициатив - проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", а также законопроекты, направленные на развитие машиностроения и цифровизацию дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

Кроме того, депутаты приступили к рассмотрению законопроектов о государственной службе Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов по вопросам государственной службы.

В работу также приняты инициативы в сфере инвестиционной деятельности, включая законопроекты об инвестиционных фондах и о внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их деятельности. Отдельным пунктом значится проект закона о внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Наряду с этим профильные комитеты Мажилиса рассмотрят несколько международных документов. Речь идёт о ратификации протоколов к соглашениям в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также о ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему.