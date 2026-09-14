От сырой нефти к переработке: Казахстан планирует довести мощности до 39 млн тонн

Казахстан планирует увеличить мощности нефтепереработки с нынешних 18 млн до 39 млн тонн в год к 2040 году. Для этого отрасли потребуется от $15 млрд до $19 млрд инвестиций, передает BAQ.KZ.

Планы представлены на 13-м ежегодном саммите «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия 2026» в рамках сессии о переходе от сырьевой модели к глубокой переработке нефти.

Начальник управления переработки нефти и производства нефтепродуктов Минэнерго Назым Бекбатырова представила основные направления концепции развития отрасли на 2025–2040 годы.

Документ предусматривает поэтапное расширение и модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. В министерстве рассчитывают увеличить глубину переработки нефти с 89% до 94%, повысить качество моторного топлива до экологического класса К5+ и нарастить выпуск бензола и параксилола.

Одним из главных ориентиров станет изменение соотношения добычи и переработки нефти. Сейчас оно составляет 5 к 1, к 2040 году показатель планируется довести до 2,5 к 1. Это означает, что заметно большая доля добываемого сырья должна перерабатываться внутри страны.

Власти рассчитывают за счет этого увеличить выпуск нефтепродуктов и нефтехимической продукции, расширить экспорт и создать новые рабочие места.

Концепция включает шесть направлений. Среди них обеспечение внутреннего рынка отечественными нефтепродуктами, рост нефтехимического производства, развитие прикладной науки, подготовка кадров, обновление технологической базы отрасли и расширение экспортных возможностей.

Минэнерго рассматривает развитие переработки как способ сократить зависимость от сырьевой модели и увеличить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.