От сырой нефти к переработке: Казахстан планирует довести мощности до 39 млн тонн
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Казахстан планирует увеличить мощности нефтепереработки с нынешних 18 млн до 39 млн тонн в год к 2040 году. Для этого отрасли потребуется от $15 млрд до $19 млрд инвестиций, передает BAQ.KZ.
Планы представлены на 13-м ежегодном саммите «Нефтегазохимия и нефтепереработка Центральной Азии и Каспия 2026» в рамках сессии о переходе от сырьевой модели к глубокой переработке нефти.
Начальник управления переработки нефти и производства нефтепродуктов Минэнерго Назым Бекбатырова представила основные направления концепции развития отрасли на 2025–2040 годы.
Документ предусматривает поэтапное расширение и модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей. В министерстве рассчитывают увеличить глубину переработки нефти с 89% до 94%, повысить качество моторного топлива до экологического класса К5+ и нарастить выпуск бензола и параксилола.
Одним из главных ориентиров станет изменение соотношения добычи и переработки нефти. Сейчас оно составляет 5 к 1, к 2040 году показатель планируется довести до 2,5 к 1. Это означает, что заметно большая доля добываемого сырья должна перерабатываться внутри страны.
Власти рассчитывают за счет этого увеличить выпуск нефтепродуктов и нефтехимической продукции, расширить экспорт и создать новые рабочие места.
Концепция включает шесть направлений. Среди них обеспечение внутреннего рынка отечественными нефтепродуктами, рост нефтехимического производства, развитие прикладной науки, подготовка кадров, обновление технологической базы отрасли и расширение экспортных возможностей.
Минэнерго рассматривает развитие переработки как способ сократить зависимость от сырьевой модели и увеличить выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.
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