  • 23 Сентября, 06:22

От сырья к технологиям: Астана и Берлин расширяют партнерство

Роман Скляр пригласил министра экономики и энергетики ФРГ в Астану.

Вчера, 21:23
сайт правительства РК Вчера, 21:23
Вчера, 21:23
Фото: сайт правительства РК

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел онлайн-встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Катериной Райхе, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического партнерства, передает BAQ.KZ. Основное внимание уделили таким направлениям, как промышленность, энергетика, торговля, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство.

Роман Скляр отметил, что между Казахстаном и Германией уже сформирована комплексная архитектура рамочных условий и механизмов сотрудничества по формуле "сырье, промышленность и технологии", которая обеспечивает взаимовыгодные результаты. Катерина Райхе подчеркнула особую значимость взаимодействия в сфере энергетики и ресурсов для германской экономики.

Собеседники также обсудили повестку предстоящего 15-го заседания казахстанско-германской Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет 24 сентября. По итогам переговоров Роман Скляр пригласил Катерину Райхе с визитом в Астану.

