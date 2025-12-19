Сегодня в Казахстане более 90 процентов государственных услуг уже доступны в цифровом формате. Страна последовательно движется к построению удобной, прозрачной и ориентированной на человека системы государственного управления, в которой ключевую роль играет автоматизация базовых процессов и снижение влияния человеческого фактора. В своём последнем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу полного перехода к цифровым базовым услугам, подчеркнув, что качество управления напрямую зависит от эффективности таких решений.

При этом было отмечено, что технологические изменения невозможны без глубокой правовой модернизации. Обновление законодательства, принятие Цифрового кодекса, усиление защиты прав граждан и повышение ответственности государственных органов рассматриваются как фундамент для устойчивой цифровой трансформации и укрепления принципа верховенства закона.

О значении этих инициатив, их влиянии на развитие национальной правовой системы и формирование современного государства BAQ.KZ поговорил с депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Маратом Башимовым.

– Как вы оцениваете правовые инициативы, озвученные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в последнем Послании, и их влияние на развитие национальной правовой системы?

Правовые инициативы Президента представляют собой логичное продолжение курса на глубокую модернизацию государства. Это последовательная работа, которая направлена на укрепление институциональных основ правопорядка, повышение качества законодательства и совершенствование механизмов взаимодействия государства и граждан.

Особое внимание уделено повышению прозрачности, ответственности и защите прав человека. Это соответствует современным международным требованиям и формирует основу для развития устойчивой правовой системы. Президент чётко обозначил, что Казахстан должен строиться как государство, в котором закон стоит выше любых других интересов. Такой подход позволяет создать фундамент для долгосрочных реформ, повысить доверие общества к институтам и обеспечить гармоничное развитие страны в условиях цифровой трансформации.

– Какие ключевые правовые реформы особенно важны для повышения доверия граждан к государственным институтам?

Наиболее значимыми являются реформы, направленные на усиление реальной независимости судебной системы. Судебная власть играет ключевую роль в защите прав граждан, и повышение требований к судейскому корпусу обеспечивает качество принимаемых решений. Важным элементом является совершенствование уголовного и административного законодательства, которое должно защищать личность, а не быть инструментом давления.

Большое значение имеют расширение механизмов общественного контроля и вовлечение граждан в принятие решений. Прозрачность государственной деятельности напрямую влияет на уровень доверия общества.

Цифровизация государственных услуг также играет важную роль. Когда гражданин получает услугу быстро, понятно и без посредников, доверие к государству растёт. Все эти направления создают условия для реального равенства всех перед законом.

– Насколько предложенные Президентом изменения в законодательстве направлены на повышение прозрачности, справедливости и ответственности государственных органов?

Предложенные инициативы демонстрируют стремление к более открытому и подотчётному государству. Президент прямо указал на необходимость расширения отчётности государственных органов перед обществом. Это важный шаг, который усиливает контроль над деятельностью исполнительной власти.

Совершенствование антикоррупционных механизмов также играет значимую роль. В Послании подчёркнуто, что борьба с коррупцией должна быть системной, а ответственность – неизбежной. Внедрение цифровых инструментов мониторинга позволяет объективно отслеживать процессы принятия решений и исключать человеческий фактор. Это делает работу госорганов более справедливой и понятной. Такие изменения формируют государственную систему, в которой гражданин может рассчитывать на честное отношение, предсказуемые процедуры и уважение к своим правам.

– Какие новые правовые механизмы наиболее эффективны для защиты прав граждан?

Защита прав граждан невозможна без сильных институтов. Одним из ключевых механизмов является развитие института омбудсмена. Усиление его полномочий позволяет оперативно реагировать на нарушения прав и обеспечивать защиту наиболее уязвимых категорий населения.

Также важны дополнительные гарантии для групп, которые чаще других сталкиваются с нарушениями. Это дети, женщины, люди с инвалидностью и социально уязвимые граждане.

Совершенствование процедур досудебного урегулирования споров позволяет гражданам находить решение без длительных судебных процессов. Это снижает нагрузку на суды и упрощает доступ людей к справедливости. Эти инструменты создают систему, в которой защита прав становится более доступной, эффективной и ориентированной на человека.

– Как вы оцениваете роль главы государства в модернизации правовой системы и укреплении правовой культуры общества?

Роль Президента в этом процессе является определяющей. Именно он задаёт стратегическое направление реформ и обеспечивает их политическую стабильность. Благодаря последовательной позиции главы государства принцип верховенства права стал ключевым ориентиром для системы государственного управления. Это влияет не только на законодательство, но и на культуру общества. Люди начинают воспринимать закон как основу своего взаимодействия с государством. Правовая культура граждан постепенно укрепляется, что является необходимым условием для развития современного общества.

Лидерство Президента позволило реформам приобрести системный характер. Сегодня это уже не разрозненные шаги, а целостная программа модернизации государства.

– Какие достижения Казахстана в юридической сфере можно выделить в контексте Дня независимости?

За годы независимости Казахстан прошёл большой путь в формировании современной правовой системы. Принята Конституция, которая гарантирует фундаментальные права и свободы граждан. Это документ, который стал основой для развития всех государственных институтов.

Судебно-правовые реформы позволили укрепить независимость судов, повысить качество правоприменения и приблизить систему к международным стандартам. Антикоррупционные институты стали более эффективными и получили поддержку общества. Развитие механизмов диалога между государством и гражданами сделало систему управления более открытой.

Эти достижения демонстрируют, что Казахстан уверенно продвигается по пути построения правового государства. И роль Президента здесь является ключевой.

– Как дальнейшая реализация правовых реформ будет способствовать созданию более эффективной и современной системы государственного управления?

Продолжение реформ приведёт к созданию государственного управления нового типа. Оптимизация процедур позволит сократить бюрократию. Цифровизация увеличит скорость и точность процессов. Принцип подотчётности обеспечит справедливость и ответственность чиновников.

Такой аппарат работает быстрее и эффективнее, ориентируется на потребности граждан и бизнеса. Он создаёт условия для устойчивого экономического роста, укрепления социальных институтов и развития правовой культуры.

В долгосрочной перспективе Казахстан получит модель государственного управления, которая отвечает современным вызовам и позволяет стране развиваться уверенно и последовательно.