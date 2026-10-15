От учебы до работы в пекарне: в Актобе запускают проект для особенной молодежи

В Актобе молодые люди с особенностями интеллектуального и поведенческого развития смогут бесплатно освоить профессию кондитера и получить первый опыт работы в пекарне. Обучение начнется в ноябре на базе Актюбинского колледжа сервиса, передает BAQ.KZ.

В первую группу наберут всего 10 человек в возрасте от 16 до 23 лет. На протяжении шести месяцев они будут учиться готовить кондитерские изделия, а уже с третьего месяца смогут проходить практику в местной пекарне.

Участники будут работать в реальных производственных условиях, чтобы после обучения им было проще найти работу. По окончании курса выпускникам выдадут свидетельства государственного образца.

Для этого в Актобе откроют первый в регионе учебно-производственный комбинат. Договоренность о запуске проекта закрепили управлением образования области и общественным фондом Bolashak Charity.

Подобные программы работают в Казахстане с 2024 года. Сейчас они действуют в Астане, Караганде, Уральске и Атырау. Актобе станет пятым городом, где молодежь с особенностями развития получит возможность освоить профессию в таком формате.